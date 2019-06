Pedelec-Fahrerin erliegt nach Unfall ihren schweren Verletzungen

Lebensbedrohliche Kopfverletzungen hat am Dienstagmittag eine 81-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Weserstraße/Memelstraße erlitten.

Update, 27. Juni: Fahrerin gestorben

Die 81-jährige Frau aus Langwedel ist verstorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau erlag am Mittwochnachmittag in einem Bremer Krankenhaus ihren lebensbedrohlichen Verletzungen, die sie bei dem Zusammenstoß vor rund einer Woche erlitten hatte.

Originalmeldung, 18. Juni:

Verden - Nach Angaben der Polizei wollte die Rentnerin wollte mit ihrem Pedelec von der Weserstraße auf den Radweg in Richtung Langwedel abbiegen und wurde dabei von dem Auto eines 50-jährigen Verdeners erfasst, der stadteinwärts fuhr.

Durch den Zusammenprall erlitt die 81-Jährige so schwere Kopfverletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Eine 39-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.