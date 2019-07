Oliver Trelenberg radelt für krebs- und leukämiekranke Kinder

„Radfahren ist Lebensqualität“

+ © Haubrock-Kriedel Aufbruch zur nächsten Etappe: Bürgermeister Lutz Brockmann wünschte Oli Trelenberg alles Gute. © Haubrock-Kriedel

Verden – Er überwand seine Alkoholsucht und überstand eine schwere Krebserkrankung. Dass Oliver „Oli“ Trelenberg den Weg zurück ins Leben geschafft hat, verdankt er zum großen Teil dem Fahrradfahren. Seit 2015 verbindet er seine Leidenschaft mit einem guten Zweck, jedes Jahr strampelt er für ein anderes Projekt. In diesem Jahr unterstützt er die „Tour der Hoffnung“ in Hessen und Nordrhein-Westfalen, bei der prominente Teilnehmer und idealistisch gesinnte Bürger für krebskranke Kinder in die Pedale treten. Olis Tour führte ihn auch nach Verden, wo er von Bürgermeister Lutz Brockmann im Rathaus empfangen wurde.