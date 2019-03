Publikum im Sturm erobert

Verden - Die Songs der britischen Band Queen mit Sänger Freddie Mercury sind bis heute unvergessen und haben Rockgeschichte geschrieben. Am Freitagabend konnten Queen-Fans viele dieser Klassiker noch einmal live erleben. Die Tributeband „We Rock-Queen“ brachte die Stadthalle zum Beben und sorgte für Begeisterungsstürme beim Publikum.

Erwartungsvoll blickten alle auf die in blaues Licht getauchte Bühne. Dann ertönte ein Donnerhall und zu den ersten Tönen von „We will rock you“ betraten die Musiker unter dem Jubel des Publikums die Bühne. Bandleader und Gitarrist Frank Rohles, Bassist Rainer Peters und Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln. An den Keyboards sitzt Marco Lehnertz, der unter anderem als Musiker für die „Söhne Mannheims“ aktiv war. Seit 2015 ist Sänger Sascha Kleinophorst der Frontmann der Band.

Die Musiker eroberten das Publikum in der fast ausverkauften Stadthalle im Sturm. Bereits bei den ersten Songs „Somebody to love“ oder „Fat Bottom Girl“ klatschten alle mit. Sänger Sascha Kleinophorst fand sofort den richtigen Draht zu den Fans und plauderte zwischen den Stücken locker. Bei seiner Interpretation der Queen-Klassiker versuchte er gar nicht erst, den legendären Freddie Mercury zu kopieren, sondern gab den Stücken seine eigene Note, was ihm durchaus gut gelang. Beim Medley aus „Bohemian Rhapsodie“ und „Killer Queen“, mit Luftgitarren-Einlagen von Sänger Sascha, gab es für die Fans kein Halten mehr, auch wenn einige ob der immensen Lautstärke doch lieber auf den Gehörschutz zurückgriffen, den es in weiser Voraussicht im Foyer zu kaufen gab.

Doch „We Rock-Queen“ können auch leisere Töne und das war sogar der stärkste Teil des Konzertes. Bei dem von Brian May geschriebenen „39“ aus dem wohl besten Queen-Album „A Night at the Opera“ griff Frank Rohles zur zwölfsaitigen Akustikgitarre und übernahm den Gesangspart. Wer das nicht ganz so bekannte Stück kannte, das von der Reise in einem Raumschiff erzählt, sang den Refrain mit. Ganz still wurde es dann bei dem wunderschönen Liebeslied „Love of my Life“. Rohles und Kleinophorst ließen das Publikum mit

Auf hohem musikalischen Niveau

dieser hervorragend gesungenen Akustikversion förmlich dahinschmelzen.

Im Verlauf des Abends wurde immer wieder deutlich, auf welch hohem musikalischen Niveau sich alle fünf Musiker bewegen. Mit seinen brillanten Soli, die er mit absoluter Hingabe spielte, braucht sich Frank Rohles hinter Brian May nicht zu verstecken. Auch Bassist Rainer Peters erntete für sein fulminantes Solo Begeisterungsstürme. Einige Konzertbesucher hielt es bald nicht mehr auf ihren Plätzen und sie tanzten vor der Bühne.

Nachdem sich die Ohren in der Pause ein wenig erholt hatten, ging es im zweiten Teil mit „Breakthrough“ und „It´s a Kind of Magic“ mit Volldampf weiter. Am Schluss von „Who want´s to live for ever“ stand Sascha Kleinophorst in weißes Licht getaucht auf der Bühne, was dem Auftritt etwas Mystisches verlieh. Bei „I want o break free“ und „I want it all“ übernahm das Publikum stellenweise selbst den Gesangspart.

„Radio Gaga“ wurde als der letzte Song angekündigt. Alle standen auf, sangen und klatschten. Als die Musiker sich verabschieden wollten, nahmen die Rufe nach einer Zugabe kein Ende. Natürlich gab es noch einen Nachschlag. Mit „We are the Champions“ verabschiedeten sich die Musiker dann endgültig vom begeistert applaudierenden Verdener Publikum. ahk