Stadtwerke Verden kündigen Preissprünge um über 70 Prozent an

Von: Heinrich Kracke

Drastische Kostensprünge zum Jahreswechsel, aber die Preisbremse für Strom und Gas wirke sich sehr wohl aus. Jochen Weiland (r.) und Ulrich Wiehagen legen eine Modellrechnung vor. © Kracke

Die neuen Preisveröffentlichungen der örtlichen Strom- und Gasversorger führen zu ersten Panik-Attacken in den Haushalten. Jetzt legen die Stadtwerke Verden eine Modellrechnung vor.

Verden – Als sie jetzt das Kuvert mit den kräftigen Farbtönen aus dem Briefkasten fischte, da ahnte sie schon, was sie erwartet. Eine drastische Preiserhöhung der Stadtwerke Verden. Und als sie den Umschlag öffnete, fiel sie aus allen Wolken. Die Tarife ab Januar mehr als verdoppelt! Ein erster Kassensturz folgte am Abend. „Wir werden die Wohnung in Verden nicht halten können, wir werden wegziehen müssen“, sagte die Verdenerin bereits im Kollegenkreis.

Jetzt kann sie etwas beruhigter der Zukunft entgegenblicken. Tatsächlich steigen die Energiekosten dramatisch, aber ganz so schlimm wird es nicht. Einfach nur die alten und die kommenden Arbeitspreise nebeneinanderlegen, das sei zu kurz gedacht, heißt es vom Verdener Versorger.

Wie die kommenden Preisbremsen in Verden wirken

„Nein“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Weiland auf Nachfrage. „Wir erwarten die Deckelung von Strom- und Gaspreisen spätestens ab März. Sie werden die Kunden spürbar entlasten.“ Eine Modellrechnung mit allen staatlichen Hilfen und allen Verdener Besonderheiten haben sie aufgestellt. Und danach steigt die monatliche Abschlagzahlung für den Durchschnittshaushalt von 218 Euro im Monat auf 380 Euro, ein Plus um 75 Prozent. Als Basis wurde ein Einfamilienhaushalt mit vier Personen und einem jährlichen Gasverbrauch von 20000 Kilowattstunden sowie einem Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden zu Grunde gelegt. Wer nur den Strom von den Stadtwerken bezieht, erlebt ab dem 1. Januar bei einem Verbrauch von 3 500 Kilowattstunden einen Preissprung von 82 auf 142 Euro, ein Plus also von 73 Prozent.

Wohlgemerkt: Es geht um den monatlichen Abschlag. Auch hier gilt wieder eine Verdener Besonderheit, was einen Vergleich mit den Preisen anderer Versorger schwierig macht. An der Aller-Mündung wird der Abschlag nur in elf Monaten erhoben, im zwölften Monat erfolgt lediglich die Abrechnung mit Guthaben-Auszahlung oder Konto-Ausgleich. Diese Vorgehensweise erlangt beim Gas- und Strompreisdeckel noch Bedeutung.

Ende Dezember keinen Gas-Abschlag

Eine Regelung haben die Stadtwerke bereits für die Dezember-Zahlung vorbereitet. Wie überregional berichtet, übernimmt die Bundesregierung laut beschlossenem Soforthilfe-Gesetz den monatlichen Abschlag für den Gasbezug. Wohlgemerkt: Ausschließlich für den Gasbezug. Rund 78 Prozent der rund 10 000 Verdener Gaskunden müssen gar nichts unternehmen. Sie haben den Stadtwerken eine Einzugsermächtigung erteilt. „Wir werden den Betrag, der Ende Dezember fällig wird, wir werden ihn nicht einziehen“, sagt der kaufmännische Leiter der Stadtwerke, Ulrich Wiehagen.

Ein kleiner prozentualer Anteil zahlt bar, Betroffene können sich mit einer kleineren Summe auf den Weg in den Hauptsitz an der Weserstraße machen. Wer per Dauerauftrag die Kosten begleicht, wird gebeten, den Erdgasanteil einmalig nicht zu überweisen.

Allerdings entsteht auch hier schon wieder eine Besonderheit. Da die Stadtwerke den Jahresbetrag auf elf Monate verteilt haben, die Bundesregierung aber ein Zwölftel der Jahreskosten übernimmt, entsteht eine kleine Ungenauigkeit. „Das werden wir mit der Jahresendabrechnung Ende Januar automatisch korrigieren“, sagt Wiehagen.

Was im Januar und Februar passiert

Und dann müssen Verdener Kunden in den ersten beiden Monaten des kommenden Jahres die hohen Kosten tragen, ehe ab März endlich die Gas- und Strompreisbremse gilt? Nicht ganz. Wieder eine Besonderheit in der Reiterstadt. Ende Dezember wird lediglich der Stromabschlag erhoben, Ende Januar erfolgt wegen der Elf-Monats-Regel nur der Kontoausgleich, und Ende Februar gelten bereits die Bremsen. „Es kommt nicht zu Schwankungen beim Abschlag, wir erheben einen gleichmäßigen Betrag“, sagt Weiland. Für die Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern also jeweils 380 Euro. „Sollte die Preisbremse schon ab Februar gelten, was gegenwärtig in der Bundespolitik diskutiert wird, werden wir die Abschlagszahlungen automatisch senken“, so Weiland.

Trotz der Kostensprünge liegt der Verdener Versorger ab Januar weiterhin am unteren Rand der Preistabelle in der Region. Wer Vergleiche anstellen will, muss allerdings in Mathematik bewandert sein. Zu Buche schlagen nicht nur die Arbeitspreise, zu Buche schlagen auch die Grundpreise, die höchst unterschiedlich ausfallen. Sie liegen zwischen rund 70 und mehr als 200 Euro pro Jahr, je nach Versorger. Da Verden am unteren Rand dieser Skala rangiert, kommen Kunden hier unter Anwendung der Preisbremsen etwas besser weg.

In Verden Ökostrom erstmals günstiger

„Wir gehen davon aus, die Preisbremsen führen zu einer Entlastung der Haushalte um durchschnittlich 1000 Euro pro Jahr“, sagt Weiland. Kämen sie nicht, träfe den Verbraucher die ganze Wucht der Energiekrise. Demzufolge stiege der Strompreis bei den Stadtwerken von 24,23 Cent auf 55,04 Cent je Kilowattstunde. Er wäre mehr als verdoppelt. Ähnlich der Gaspreis. Er galoppiere von 7,13 Cent auf 15,64 Cent davon. Auch mehr als verdoppelt. Erstmals fiele die erneuerbare Energie sogar günstiger aus als die klimaschädliche Variante. Ökostrom ist auf 54,48 Cent taxiert, der graue Strom auf 55,04 Cent.

Unklar allerdings, wie es weitergeht. „Aktuell gehen wir für die Zukunft von ruhigerem Fahrwasser aus. Der schnelle Aufbau des Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven ist ein positives Signal“, sagt Weiland. „Normalerweise müsste es auf absehbare Zeit zu Preisreduzierungen kommen. Wir sind gedämpft optimistisch.“