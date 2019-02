100 Prozent Menschenwürde - Wabe kämpft zusammen mit Schülern gegen Rassismus

Das Wabe hat in Nienburg einen Kongress veranstaltet, um sich gegen Rassismus in Schulen einzusetzen.

Verden/Nienburg - Das Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage (Wabe) hat jetzt im Nienburger Kulturwerk sowie im Jugendzentrum der Stadt Nienburg den 15. Jugendkongress für „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ unter dem Motto „100 Prozent Menschenwürde - Zusammen gegen Rassismus“ organisiert.

Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne eröffnete die Veranstaltung mit Grußworten. Der SPD-Politiker hob die große Bedeutung des Engagements der Schulen gegen Rassismus hervor und stellte klar, dass es für die Demokratieerziehung wichtig sei, dass Lehrkräfte Haltung zeigen gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus. Das teilt die Wabe in einer Pressemitteilung mit. Er nehme zunehmend unlautere Angriffe aus rechtspopulistischen Kreisen auf engagierte Schulen und Lehrkräfte wahr. Das sei nicht hinzunehmen. Minister Tonne machte deutlich, dass er sich dabei an der Seite der Lehrkräfte und Schüler sieht, wenn es um die Vermittlung und den Schutz der Menschenrechte geht.

Rudi Klemm von der Wabe- Koordinierungs- und Fachstelle hob in seiner Begrüßung die besondere Bedeutung des Schülerengagements hervor. Dabei zeichnete er mit Bezug auf den Soziologen Wilhelm Heitmeyer die Herausforderungen durch „ Nationalradikale“ nach, die eine autoritäre Gesellschaft anstreben, nationalistisch und rassistisch agieren sowie versuchen würden, die Gesellschaft zu radikalisieren.

Die Leistungen der engagierten Schüler läge aber vor allem in den alltäglichen Bestrebungen für eine gutes faires Schulklima gegen jede Form von Diskriminierung. Klemm fasste zusammen: „Die Schulen gegen Rassismus für Courage sind engagiert, sind wahrnehmbar und sie sind wirksam für die Demokratie.“ Am Beispiel des Projektes „Spot on! Geschichte der Demokratie in Verden“ stellten Anne Lehmann von Wabe und zwei Schüler des Gymnasiums am Wall vor, wie in Kooperation mit der niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung eine digitale Stadtführung als Schulprojekt mit Außenwirkung erstellt wurde.

Der Jugendkongress bot in den zwölf Workshops für Schüler jede Menge Impulse zu folgenden Themen: Projektentwicklung, Diskriminierung im Fußball, Instagram, Diversität statt Diskriminierung, Geschlechtergerechtigkeit sowie Graffiti mit Stencil auf Taschen und Papphockern.

Zugleich fand ein Workshop für Lehrkräfte statt, in dem Handlungsoptionen für den Umgang mit Diskriminierung und Rechtsextremismus erarbeitet wurden.

Zum Abschluss der Veranstaltung berichtete der ehemalige Neonazi Christoph Sorge im Gespräch mit Rudi Klemm darüber, wie er in Sachsen in die rechte Szene hineingekommen ist, welche Inhalte er damals vertreten hat und wie der Ausstiegsprozess erfolgte. Anschließend an das Podiumsgespräch beantwortete er die Fragen der Schüler. Für den Einstiegsprozess waren Nachhilfeangebote von der rechten Szene gemacht worden. Als einschneidendes Erlebnis für den Ausstieg aus der rechten Szene schildert Sorge einen Abend, bei dem seine Kameraden ihren Mordfantasien gegenüber politischen Gegnern freien Lauf ließen. Das bewirkte ein erstes Nachdenken über die Menschenfeindlichkeit der braunen Ideologie.

Das Organisationsteam von Wabe zog eine positive Bilanz. „Die Resonanz bei den örtlichen Schulen war deutlich höher als in den vergangenen Jahren, und darüber hinaus reisten auch Teilnehmer aus anderen Regionen Niedersachsens an. Wir kommen wegen des starken Interesses von Jugendlichen inzwischen räumlich an Kapazitätsgrenzen“, so Klemm.

Das Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“.