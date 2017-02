Provisorium hat bald ein Ende

Verden - Fröhliches Kinderlachen und erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Grebenstraße in Verden-Dauelsen sind die Auswirkungen einer gelungenen Kooperation zwischen der Einrichtung und den BBS zum Wohle des jüngsten Verdener Nachwuchses.

Am 10. Januar hatte es in der Küche im Krippenhaus an der Grebenstraße, einer Außenstelle der Kindertagesstätte Dauelsen, gebrannt. Die Folge: Das komplette Obergeschoss des Gebäudes muss saniert werden. Die betroffene Krippengruppe fand kurzfristig in unmittelbarer Nachbarschaft der Krippe Unterschlupf und ist seitdem in einem sonst von BBS-Fachschülern aus dem Bereich Sozialpädagogik genutzten Klassenraum untergebracht.

„Dafür sind wir sehr dankbar“, so Bürgermeister Lutz Brockmann, der gestern kleine und große Leute in ihrem provisorischen Domizil besuchte. „In der Akutsituation haben sich die Erzieherinnen vorbildlich verhalten und die Kinder in Windeseile in Sicherheit gebracht.“ Aber auch Monika und Manfred Sturm als die Eigentümer der Immobilie sowie die Schule, vertreten durch Fachlehrein Kerstin Teuber-Engelking, seien unbürokratisch und schnell zu Hilfe geeilt und hätten den Kindern und den Betreuungskräften Zuflucht gewährt, lobte Brockmann.

„Den Kindern gefällt es hier. Sie haben mit dem Provisorium die allerwenigsten Probleme“, berichtete die Leiterin der Kindertagesstätte Dauelsen, Petra Otten. Auch die Eltern der Kinder hätten die Notunterkunft gut angenommen, erzählt sie weiter. „Es gab keine Schwierigkeiten.“ Der Raum sei ausreichend groß und draußen getobt werde auf dem vertrauten Spielgelände beim Krippenhaus.

Kompliziert werde es allenfalls, wenn die Kinder zur Toilette müssen. „Für diesen Zweck wurde eine Damentoilette umfunktioniert“, erzählte Otten, die hofft, dass bereits Ende nächster Woche wieder Normalität in den Alltag der Kinder und Erzieherinnen einzieht und die Krippengruppe zurück in die sanierten Räume darf.

Petra Otten: „In der kommenden Woche werden erneut Messungen der Raumluft in der Krippe durchgeführt. Und sobald wir „Grünes Licht“ bekommen, geht es wieder zurück.“ nie