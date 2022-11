Projekte unterstützen Pflegepersonal in Verden und Achim

Freuen sich über die Zusammenarbeit: (v.l.) Dr. Peter Ahrens (ärztlicher Direktor), Thomas Klapschus (Pflegedirektion), Wolfgang Reichelt (Vorsitzender Förderkreis), Ralf Weßel (Chefarzt Kardiologie), Gunda Hoppe (Schatzmeisterin Förderkreis) und Ingo Neumann (stellvertretender Vorsitzender Förderkreis). © Förderkreis Aller-Weser-Klinik

Der Förderkreis Aller-Weser-Klinik berichtet über Vorhaben zur Anschaffung neuer Geräte für Krankenhäuser, wie zum Beispiel Monitore für digitale Patientenakten.

Verden – Die Krankenhäuser in Verden und Achim bei sinnvollen Investitionen zu unterstützen – das hat sich der Förderkreis Aller-Weser-Klinik auf seine Fahnen geschrieben. Die Mitglieder trafen sich jetzt bei der Firma Block in Verden. Der Vorsitzende Wolfgang Reichelt begrüßte sie und freute sich besonders über die Teilnahme der Chefärzte Ralf Weßel (Kardiologie), Dr. Peter Ahrens als Ärztlicher Direktor, Dr. Werner Müller-Bruns (Chirurgie u. Orthopädie), Xenia Nölle (Gastroenterologie) sowie Thomas Klapschus von der Pflegedirektion, der ein neues Projekt für die Schwestern und Pfleger vorstellte.

Zuerst berichtete Schatzmeisterin Gunda Hoppe zu den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2021, die mit mehr als 40 000 Euro Spendeneingängen positiv zu betrachten sind, schreibt der Förderkreis in einer Pressemitteilung. „Durch die in 2020 eingegangenen Spenden von mehr als 46 000 Euro konnten die ersten zwei Projekte mit einem Gesamtwert von knapp 60 000 Euro in 2021 realisiert werden. Darauf ist der Förderkreis sehr stolz.“

Zu Beginn des Jahres realisierte man dann auch gleich das dritte Projekt. Angeschafft wurde eine Reanimationseinheit für 16 000 Euro, die zu Schulungszwecken für alle Ärzte und das Pflegepersonal zur Verfügung steht. Die Übergabe hat im April stattgefunden.

Ein Ultraschall der ohne Kontrastmittel funktioniert soll angeschafft werden

Positiv abgestimmt wurde am Abend ein Intracoronarer Ultraschall (das vierte gemeinsame Projekt), das bereits in der Mitgliederversammlung 2021 vorgestellt und nach einer längeren Testphase im Januar 2023 gekauft werden soll. Dieser Ultraschall lässt eine Bildgebung ohne Kontrastmittel zu. Der Einsatz von Kontrastmitteln birgt bei schwerkranken Patienten ein nicht unerhebliches Risiko. Hierbei kann es zu einer Nierenschädigung durch das relativ zähflüssige und an Elektrolyten reiche Kontrastmittel kommen. Bei Patienten mit vorgeschädigten Nieren kann dies bis hin zu einem Nierenversagen führen. Der Vorteil des vorgestellten Systems ist die Mobilität, es kann in allen Untersuchungsräumen eingesetzt werden. Die Kosten liegen bei 43 000 Euro. Für die Anschaffung wurden in den letzten zwölf Monaten bereits viele Spenden gesammelt. Hierfür bedankt sich der Förderkreis sehr herzlich. Besonders erwähnen möchte der Vorstand die Firma Badenhop, die Zahnarztpraxis Dr. Herlinghaus/A.Witte, die Stiftung St. Johannisheim und die Kreissparkasse Verden.

„Connex Spot Monitor“ ersetzen manuelle Eintragungen in die Akten und erleichtern die Arbeit der Pfleger

Danach berichtet Thomas Klapschus aus der Pflegedirektion der Aller-Weser-Kliniken über die Arbeit in der Pflege. Alle Schwestern und Pfleger arbeiteten seit Jahren immer wieder am Limit. Klapschus stellte einen „Connex Spot Monitor“ vor, der die Möglichkeit bietet, gemessene Daten am Patienten direkt in die digitale Patientenakte zu senden. Diese passgenaue Überwachung bietet auch die Möglichkeit, Abweichungen frühzeitiger zu erkennen (early warning score). Diese Geräte ersetzen die manuelle Eintragung in die Akten und wären eine deutliche Erleichterung in der täglichen Arbeit der Schwestern und Pfleger. Ein Gerät gibt es bereits seit Anfang des Jahres in Verden und das Pflegepersonal sei restlos davon begeistert. Klapschus habe das Gerät nur mit ganz viel Überredungskunst aus der Station loseisen können, um es auf der Mitgliederversammlung vorzustellen.

Die Aller-Weser-Kliniken wünschen sich vier Geräte (zwei pro Ebene) für den Standort Verden. Der Vorstand hat diesem Projekt zugestimmt. Ein Angebot für vier Geräte über circa 15 700 Euro liegt dem Vorstand vor.

Somit startet der Förderkreis in 2023 das fünfte gemeinsame Projekt mit den Aller-Weser-Kliniken. Wenn das Krankenhaus Verden ausgestattet ist, möchte der Förderkreis solche Geräte auch in Achim zur Verfügung stellen. Dr. Ahrens, ärztlicher Direktor des Standortes Verden, bestätigte auf Anfrage, dass durch die Anschaffung der Geräte selbstverständlich keine Arbeitsplätze eingespart werden.

Spenden helfen weiter Bis heute hat der Förderkreis mehr als 116 000 Euro in Projekte investiert, die so ansonsten nicht auf der Investitionsliste der Krankenhäuser gestanden hätten. Damit neue Projekte realisiert werden können, bittet der Vorstand um weitere Spenden. Diese können Interessierte direkt auf das Konto des Förderkreises überweisen: Förderkreis Aller-Weser-Klinik Verden, IBAN: DE67 2915 2670 0020 5451 58, Kreissparkasse Verden. Für eine Mitgliedschaft im Förderkreis melden sich Interessierte gerne bei Gunda Hoppe unter der Telefonnummer 04231/678131 oder per E-Mail an gunda.hoppe@block.eu.