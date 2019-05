Prognose für die ARD

Verden – Die Berichterstattung der ARD zur Europawahl basiert wesentlich auf der Prognose, den Hochrechnungen und einer differenzierten Analyse, die von den Wahlforschern von Infratest dimap erstellt werden. Eine wesentliche Grundlage dafür bildet die Wählerbefragung am Wahltag.

Für eine repräsentative Stichprobe wurden 40 Wahlbezirke ausgesucht. Einer davon war das Wahllokal in der Kita Carl-Hesse-Straße (Wahlraum 218). Korrespondentin Monika Dunekacke bat die Wähler hier gestern nach Verlassen des Wahlraums, einen kurzen Fragebogen auszufüllen. „Gefragt wird nach der Wahlentscheidung, Alter und Geschlecht. Natürlich ist die Befragung freiwillig und anonym“, so Dunekacke. Ungefähr jeder siebte Fragebogen sei etwas ausführlicher. Hier werde der Wähler gebeten, auch Angaben zu Schulabschluss, Beruf, wirtschaftlichen Verhältnissen und wahlentscheidenden Aspekten zu machen.

„Zu vorgegebenen Zeiten melde ich die Ergebnisse an unsere Datenzentrale“, berichtete die Korrespondentin. Auf Basis der Daten entstand die Prognose, die gestern um 18 Uhr in der ARD präsentiert wurde. Nach Schließung der Wahllokale wurden die vorläufigen amtlichen Wahlergebnisse schnellstmöglich gemeldet. Sie flossen direkt in die Hochrechnungen der ARD ein. ahk