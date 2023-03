Nadelöhr vor der Verdener Nordbrücke

Von: Markus Wienken

Teilen

Es kann schon mal eng werden: Vor und auf der Verdener Nordbrücke wird für den Anschluss der neuen Brücke gebaut. © Markus Wienken

Enge wird‘s vor der Nordbrücke in Verden....aber eigentlich sollte sogar gesperrt werden...nu geht‘s im langsamen Tempo doch rüber...klappt auch! Oder??

Verden – Mit Augenmaß über die Nordbrücke, so rollt in Verden seit Sonntag der Verkehr stadtein- und auswärts. Der eine oder andere Brummifahrer geht deutlich vom Gas, muss er auch, wenn ihm dann ein gleichwertiger Partner entgegenkommt. Dass es klappt, dafür sorgen zwei verengte Spuren. Notwendig deshalb, weil nebenan der Straßenanschluss für die neue Brücke gebaut wird.

Enge Fahrspuren hinter dem Nordertorkreisel in Verden

Vor dem alten Bauwerk, wo der Nordertorkreisel sich zur Brücke öffnet, reiht sich Auto an Auto. Tempo 30, mehr geht nicht, um alle Fahrzeuge unfallfrei durch das Nadelöhr zu kriegen. Die Fahrbahnen, je nach Platz, sind nur noch zwischen 2,50 bis drei Meter breit. Sonst sind es 3,50 Meter. Projektingenieur Stephan Kaack erklärt, warum verschwenkt wird: „Auf der Südseite der Brücke werden im vorderen Bereich Fuß- und Radweg inklusive Hochbord eingeebnet.“ Da, wo früher Rad- und Fußweg lagen, sollen anschließend die Autos rollen.“ Ist die Fahrbahn verschwenkt, können im Bereich Nordertorkreisel und Brückenkopf die Arbeiten für den Anschluss der neuen Brücke starten.

Auch vor der Brücke in Hönisch wird gebaut

Ähnlich der Ablauf am gegenüberliegenden Ufer, zwischen der Kreuzung in Hönisch, wo Bundesstraße 215 und Landesstraße 203 aufeinandertreffen, und dem Brückenkopf. Die Kreuzung sieht komplett anders aus. Baken und Absperrungen soweit das Auge reicht. Schon immer ein Geduldsspiel für Autofahrer, wird’s derzeit nicht besser. Vor der Einfahrt auf die Brücke drängeln sich die Fahrzeuge, Rückstau inklusive. Ist die schmale Baustraße fertig, soll es aber wieder besser werden, verspricht Straßenbauer Kaack. Knapp drei Wochen, so schätzt der Projektingenieur, wird es dauern, bis das Provisorium an beiden Enden der Brücke komplett liegt. „Erst dann beginnen da, wo die Autos nicht fahren, die Arbeiten für den Anschluss der neuen Brücke“, erklärt Kaack. „Dafür werden wir werden schätzungsweise bis Juli brauchen.“

Wer von Verdens Südbrücke kommt, kann nicht nach rechts abbiegen

Von der Südbrücke geht’s nur geradeaus oder nach links. © Markus Wienken

Auf eine Neuerung müssen sich derzeit auch Autofahrer einstellen, die von der Südbrücke Verden stadtauswärts verlassen. An der Kreuzung von Bundesstraße und Landesstraße darf nur nach links in Richtung Dörverden oder geradeaus in Richtung Hutbergen/Thedinghausen gefahren werden. Die Zufahrt zur Nordbrücke nach rechts ist aus der Richtung nicht zulässig. Weiße Pfeile auf blauem Grund zeigen an, wo es langgeht.

Enge Fahrbahn auf der Verdener Brücke das kleinere Übel

Was aufwendig geplant, mit einigen Behinderungen rund um die Brücke verbunden ist, erweist sich als geringeres Übel. Ursprünglich war angedacht, die alte Brücke für mehrere Wochen komplett zu sperren. Mit dem Bau der provisorischen Fahrspuren kann hingegen der Verkehr, parallel zu den angrenzenden Straßenarbeiten für die neue Brücke, weiter fahren.

Für Fußgänger und Radfahrer ist die Nordbrücke gesperrt. © Markus Wienken

Neuer Stahl für Verdens neue Brücke

Der Brückenbau selbst kommt gut voran. Ende April wird mit Stahl zum Ausbau des Mittelteils gerechnet, ehe im Mai das letzte Stück Brücke über die Aller in Richtung Verden geliefert werden soll.

Ungehinderte Fahrt auf Straße und neuer Brücke herrscht ab Oktober 2024, so der Plan. Die Kosten liegen nach bisherigen Schätzungen bei 34 Millionen Euro.

Von Markus Wienken