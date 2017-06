Premiere für den Langstreckler Jörg Schaar

Spezialist für Marathon und Triathlon

+ Geschafft! Jörg Schaar erreicht das Ziel beim Triathlon.

Verden - Von Jürgen Thiele. „Schmerzen vergehen, der Stolz bleibt“, beantwortet Jörg Schaar die Frage nach dem Besonderen seines Sports. Der Langwedeler ist Läufer, seit 2003, jetzt mit den Schwerpunkten Marathon und Sprint-Triathlon. Ein Wettkampf ist ihm in besonderer Erinnerung geblieben. Der Marathon in Berlin 2014. Da machte er die Erfahrung: „Wenn nichts mehr geht, trotzdem nicht aufgeben und ins Ziel kommen!“ Er kam an.