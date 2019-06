Premiere geglückt

Theater-AG begeistert mit „Alice im Wunderland“ / Heute und morgen weitere Aufführungen

+ Bei der Premiere spielte Paula von Klinggräf, die den umfangreichen Text souverän meisterte, die Rolle der Alice. Heute übernimmt Elisa Bolland.

Verden – Es gab gleich mehrfach Situationen, da hätte man am liebsten reinrufen wollen: „Super, wie ihr das macht. Ganz, ganz toll!“ So perfekt haben die Mitglieder der Theater-AG der Jahrgänge sechs bis acht des Domgymnasiums am Montag die Premiere von „Alice im Wunderland“ gemeistert.