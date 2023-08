Premiere beim Gemeinwesen-Projekt am Hoppenkamp in Verden

Von: Ronald Klee

Den gemeinschaftlichen Garten für die Anwohner des Bürgertreffs zeigte Christel Kijewski (r.), bevor sie die Gäste zum Austausch im Mehrgenerationenhaus führte. © Ronald Klee

Verden – Sie alle kamen aus sozialen Brennpunkten, eine ganze Busladung von Menschen aus vielen Teilen Niedersachsens war im Bürgertreff am Hoppenkamp zu Gast. Hatten sich bislang nur die offiziellen Vertreter von gemeinwesenorientierten Projekten in der Landesarbeitsgemeinschaft ( LAG ) Soziale Brennpunkte ausgetauscht, trafen sich am Donnerstag erstmals auch Bewohnergruppen aus den in ganz Niedersachsen angesiedelten Projekten. Ziel war das Mehrgenerationenhaus am Hoppenkamp in Verden und die interessierten Gäste aber auch viele Anwohner des Bürgertreffs erlebten einen Tag, der mit der lebendigen Einrichtung in Verden beeindruckte.

„Hier soll einst der Neubau des Mehrgenerationenhauses entstehen.“ Als der Bus an der Haltestelle nahe dem Hoppenkamp seine Passagiere entließ, führte die Leiterin des „Bürgertreffs“, Christel Kijewski, sie erstmal zu dem angrenzenden freien Feld. Da wo derzeit noch die Bewohner des Quartiers gemeinschaftlich gärtnern, soll der Nachfolger des Bürgertreffs seinen Standort finden. „Es gibt schon einen Raumplan“, deutete sie die Planung an.

Die Gäste waren Bewohnergruppen von Projekten in Seelze, Lüneburg, Göttingen, Hannover, Hameln oder Cuxhaven. In der LAG sind die gemeinwesenorientierten Maßnahmen seit Jahren zusammengeschlossen, um die Interessen der Bewohner in diesen sozialpädagogisch betreuten Quartieren zu vertreten. Wie in Verden ist allen in der Arbeitsgemeinschaft das Ziel gemeinsam, der Entstehung und Verfestigung Sozialer Brennpunkte entgegenzuwirken.

In Verden hatten die Besucher erst einmal Gelegenheit, die verschiedenen Bemühungen im Stadtgebiet zu erleben. Auf einer Rundfahrt besuchten sie den Kulturentreff am Holzmarkt, waren im Flüsseviertel im Park und im Haus am Oderplatz und erkundeten das Stadtteilbüro am Stadtwald, wo unter anderem der Förderverein Kista (Keiner Ist Allein) seit 2006 mit eigenen Veranstaltungen und Angeboten das Miteinander im Wohngebiet bereichert.

Höhepunkt der Rundfahrt war dann die letzte Station im Mehrgenerationenhaus. Die Besucher trafen mit den Bewohnern des Quartiers an der Salzstraße zu einem gemeinsamen Nachmittag zusammen. Auf dem Weg dorthin, an den Wohnblöcken vorbei, weist Christel Kijewski auf eines der Anwohnerprojekte hin. „Wir haben zwei Jahre für ein weiteres Spielgerät auf dem Spielplatz gespart. Jetzt soll es mit Unterstützung der Wohnungsgesellschaft bald kommen.“ Eigentlich ist es eine größere Sandfläche. Die Spielzeuge, Schippchen, Eimer und so weiter, so erklärt Kijewski, sind dahinten in der Kiste beim Bürgertreffbüro. Die sei immer offen, alle könnten sich bedienen und es läge in der Verantwortung jedes einzelnen, dass das dann wieder eingeräumt wird. „Und das funktioniert“, sagt sie, nicht ohne Stolz, dass das Konzept stimmt.

„Insgesamt waren wohl 100 Teilnehmer, Besucher und Verdener, an der Begegnung beteiligt“, nimmt Christel Kijewski an. Für sie war diese Besuchs-Premiere mit einiger Spannung verbunden gewesen. Als zweite Vorsitzende der LAG hat sie sich mit Kollegen schon häufig ausgetauscht. Aber die Bewohnergruppen zusammenzubringen, sei neu.

Im Nachhinein allerdings zieht sie ein positives Fazit nach dem Besuch. Die Begegnung am Hoppenkamp sei sehr lebendig gewesen. Die Bewohner hätten sich mit Salaten und ähnlichem am gemeinsamen Grillen beteiligt. Bemerkenswert ist für Kijewski auch, dass Besucher aus Emden und Hameln Geschenke mitgebracht hatten und selbst von einer beeindruckenden Begegnung gesprochen hätten.