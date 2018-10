Die Post in Verden zieht um

Verden - Von Volkmar Koy. Die Zeiten, als es dort nur eine Briefmarke für die Weihnachtspost gab, sind natürlich längst vorbei. Heute ist die Post ein mitunter moderner Dienstleister. Deshalb wird sie vermutlich in Verden noch in diesem Jahr von ihrem Standort am Norderstaädtischen Markt in die Große Straße umziehen. Das erfuhr diese Zeitung exklusiv.

Und der Berichterstatter erfährt im Rahmen seiner Recherche eine Menge Neues auch über die innere Organisation. So hatte die Frage nach möglichen Umzugsplänen bei der Deutschen Post AG, Pressestelle Hamburg, zunächst nicht den gewünschten Erfolg. Da es sich bei der Verdener Filiale um ein Postbank-Finanzcenter handele, müssten weitere Anfragen an den Pressesprecher der Postbank in Bonn gestellt werden.

Gesagt, oder besser geschrieben. Ralf Palm, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Postbank, antwortete fix und fertig auf das entsprechende Schreiben. Ja, die Informationen dieser Zeitung seien korrekt. „Wir verlagern unsere Postbank-Filiale in die Große Straße 43“, so Palms Antwort. In diesem Hause war bis vor wenigen Monaten der NKD-Bekleidungsshop untergebracht.

+ Das Ende ist nah: die Post-Filiale am Norderstädtischen Markt muss einer Wegeverbindung weichen. © Koy

Einen genauen Umzugstermin könne die Postbank aber noch nicht nennen. Die Planungen diesbzüglich liefen, so der Pressesprecher. Der Umzug finde voraussichtlich noch im Dezember diesen Jahres statt. Das Dienstleistungsangebot von Postbank und Post bleibe bei einem Umzug in die neuen Räumlichkeiten gleich. Folglich würden auch alle Mitarbeiter mit umziehen, so Palm. Dass es sich mit dem neuen Standort Große Straße um eine Fußgängerzone handelt, sei unerheblich. Der Pressesprecher: „Die Postbank betreibt in Deutschland eine Vielzahl von Filialen in Fußgängerzonen. Diese sind meistens mit kostenpflichtigen Parkhäusern in der näheren Umgebung ausgestattet, so dass es keine Parkprobleme gibt.“ Nach Informationen unserer Zeitung soll die Paketanlieferung zudem am rückwärtigen Teil des Hauses Große Straße 43 über den Piepenbrink abgewickelt werden.

Verdens stellvertretender Bürgermeister Andreas Schreiber hielt sich angesichts der laufenden Vertragsverhandlungen noch bedeckt. Da eine neue Straßenführung am Norderstädtischen Markt beschlossen sei, müsse das bisherige Postgebäude für eine Wegeverbindung weichen, so Schreiber.