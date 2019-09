Verden – Zum 15 Mal öffnen die BBS in Dauelsen ihre Türen für die Ausbildungsplatzbörse für den Landkreis Verden. 3 000 Schüler, so die Schätzung der Veranstalter, nutzen die Gelegenheit, sich bei mehr als 100 Ausstellern über die verschiedenen Berufe zu informieren und die zahlreichen Vorträge zu besuchen.

Zur Eröffnung am Dienstagnachmittag waren auch Landrat Peter Bohlmann und Erste Kreisrätin Regina Tryta gekommen. Gemeinsam mit weiteren Ehrengästen, dem stellvertretenden Schulleiter Norbert Mäteling und BBS-Lehrer Frank Weinhold als Vertreter des Bildungsnetzwerkes „Region des Lernens“, starteten sie zum Rundgang auf der Börse.

Zuvor hatten neben dem Landrat auch Mäteling und Weinhold betont, dass sich die Börse längst als erfolgreiches Portal für die Berufsorientierung etabliert habe. Bohlmann ging zudem auf die Aktivitäten seiner Behörde hinsichtlich des akuten Mangels an Fach- und Pflegekräften ein. Dabei verwies er auf die Einrichtung einer Altenpflegeschule an den BBS und auf die Initiative mehrerer regionaler IT-Unternehmen in Kooperation mit der Leibniz-Universität Hannover, die in Achim Strukturen für ein duales Studium geschaffen habe. „Ich danke allen, die sich hier engagieren“, so der Landrat.

Weniger an den offiziellen Worten als an den beruflichen Offerten der Aussteller zeigten sich die Jugendlichen interessiert, die teils in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten die Börse besuchten. An den Ständen gibt es auch noch heute viel zu entdecken.

Das Gros der Aussteller lockt mit spannenden Vorführungen und Mitmachaktionen die potenziellen Bewerber. So hatten Mitarbeiterinnen des Verdener St. Johannisheims eine Fotobox aufgestellt, damit sie die Spaßknipse auf der Suche nach Pflegenachwuchs unterstützt. Die Jugendlichen können sich mit diversen medizinischen Verkleidungen ausrüsten und Fotos mit Spaßgarantie machen. Interessierte können vor Ort auch gleich ein Praktikum verabreden. „Wenn es auf beiden Seiten passt, steht einer Ausbildung sicher nichts im Weg“, hieß es.

Berufsausbildungsmesse „Finde Deinen Weg“ startet in die 15. Auch Jana Elfert und Vanessa Klein, Einrichtungs- und Pflegedienstleitung im Charleston Pflegezentrum Haus am Goldbach in Langwedel, hoffen auf eine Sogwirkung durch die Börse. Sie nehmen erstmals teil, doch angesichts des eklatanten Personalmangels in der Branche wollen sie die Chance nutzen und für die Ausbildung zur Pflegefachkraft oder zur Pflegehilfe werben.

Im Gespräch mit Interessierten wollen sie auch Vorurteile abbauen. „Pflege ist nicht eklig, sondern ein Beruf mit Zukunft, der dem zu Pflegenden, aber auch dem Pflegenden viel gibt“, hieß es.

Neben der Pflege kämpft auch das Handwerk hart um Nachwuchs. Am Stand von Röders TEC gibt Azubi Felix Smula am Modell einer Sortieranlage Einblick in den Beruf des Mechatronikers. „Wer Spaß daran hat Sachen zu bauen und außerdem elektrische Schaltungen zu verdrahten, ist in diesem Beruf richtig“, meint der junge Mann, der sich keinen anderen Beruf vorstellen kann. Aber nicht nur Pflege und Handwerk, selbst international agierende Unternehmen der Industrie präsentieren sich auf der Ausbildungsplatzbörse als innovative Betriebe und suchen händeringend geeignete Auszubildende.