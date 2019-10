Ponyhengste von zehn Rassen ringen um den Sieg

Hauptkörung des Landeszüchterverbandes

+ © Pantel Sieger im vergangenen Jahr war ein Haflinger. © Pantel

Verden – 59 Ponyhengste zehn verschiedener Rassen sind am Samstag, 19. Oktober, in der Verdener Niedersachsenhalle zu sehen. Bei der Hauptkörung des Ponyverbandes Hannover präsentieren sie sich ab 9 Uhr der Kommission im Freilaufen, Freispringen sowie an der Hand. Die Veranstaltung ist nicht nur für Züchter, sondern für alle pferdebegeisterten Familien eine tolle Gelegenheit, die besten hannoverschen Junghengste live zu erleben.