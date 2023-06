Voll gegen den Pfosten am Holzmarkt in Verden

Von: Markus Wienken

Voll gegen den Pfosten: der zweite Crash riss den Eisenpfosten am Holzmarkt aus der Verankerung. © Markus Wienken

Und wieder gegen den Pfosten am Holzmarkt in Verden! Ist das schon der Poller? Nein, aber irgendwie ein bisschen schon....

Verden – Das ging, im wahrsten Sinne des Wortes, aber richtig schief. Und zwar gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit. Ein Poller, der, genau genommen, eigentlich gar kein richtiger Poller ist, sorgt am Holzmarkt/Ecke Ostertorstraße für Furore. Soviel vorweg: Alkohol, weil ja Domweih ist, sei nicht im Spiel gewesen, so wurde versichert.

Hell war’s, als am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, als ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto die Ostertorstraße in Richtung Holzmarkt befuhr. Vorbei an der Marienstraße, wollte er nach links auf die Zollstraße biegen, um dann weiter in Richtung Lindhooper Straße zu fahren. „Die Kurve ein wenig zu eng genommen, blieb das Fahrzeug mit der linken Seite an dem Eisenpfeiler hängen, wurde dabei leicht beschädigt, ebenso wie der Pfeiler“, bestätigt Polizeisprecher Helge Cassens auf Anfrage.

Dunkel war’s, als am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, ein Fahrzeug, besetzt mit zwei Frauen, auf der gleichen Strecke in der Fahrradstraße unterwegs war. Auch das Szenario an der Kreuzung ähnelte dem ersten Vorfall. An der besagten Kreuzung das Lenkrad zu früh nach links eingeschlagen, stand da, wenn auch angekratzt, immer noch der Eisenpfahl und hielt tapfer Wache. Anders als beim ersten Mal, traf das Auto mehr oder weniger voll den Pfosten, der sich, durch den Punch aus der Verankerung gerissen, nun deutlich zur Seite neigte. Die beiden Frauen zwar angesichts des Aufpralls sichtlich erschrocken, seien aber ansonsten unverletzt, so wurde berichtet. Zahlreiche Domweih-Heimkehrer als stille Beobachter, da griff die Fahrerin zum Telefon und alarmierte vorschriftsmäßig die Polizei. Auf der Wache, so die Schilderung, zeigten sich die zuständigen Beamten sehr verständnisvoll, hieß es. Ein Polizeifahrzeug habe nicht anrücken müssen, Daten und Hergang seien aber notiert worden, inklusive des Versprechens der Fahrerin, unmittelbar nach dem Hergang auf der Polizeiinspektion zwecks Regulierung des Schadens vorstellig zu werden, beschreibt ein Zeuge. Gesagt, getan, blieb der stumme Wächter, der Pfosten, nun aber arg demoliert, zurück, hat allerdings mit zwei Baken Rückendeckung bekommen.

Doch was verbirgt sich hinter dem jetzt schiefen Türmchen von Verden? „Der Pfosten schützt darunter liegende Kabel und den dazugehörenden Schacht“, erklärt Patrick Düsselbach vom städtischen Ordnungsamt. Das „Hindernis“ war eben auch deshalb zu Beginn der Domweih sowohl am Holzmarkt als auch an der Ecke Ostertorstraße/Stifthofstraße gesetzt worden. Hat ja auch geklappt.

Geschützt wird mit dem kompakten Eisen brisanterweise die Technik, die – irgendwann – den „richtigen“ Poller mit Energie versorgen könnte. Der sollte, ginge es nach der Verwaltung, schon längst in der Mitte der Fahrbahn mal auf- mal abtauchen und auf diesem Wege unliebsamen Autoverkehr aus der neuen Fahrradstraße heraushalten. So weit ist es bislang noch nicht gekommen, weil die Kommunalpolitik ihr Veto einlegte, Bedenkzeit bis Herbst forderte.