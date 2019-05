Motorradfahrer aus Kirchlinteln kracht in Kurve gegen Baum - tot

Ein 45-jähriger Biker aus Kirchlinteln war mit seiner Maschine auf der Verdener Straße (Kreisstraße 14) bei Dörverden aus Richtung Wahnebergen kommend in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ein Motorradfahrer aus Kirchlinteln ist am Samstagabend bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann krachte mit seiner Maschine gegen einen Baum.

Verden - Nach Angaben der Polizei kam ein 45-jähriger Mann aus Kirchlinteln am Samstagabend gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 14 aus Richtung Wahnebergen kommend in Fahrtrichtung Verden in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Polizei Verden: Motorradfahrer kracht gegen Baum und stirbt

Der Fahrer krachte dabei gegen einen Leitpfahl und danach gegen einen Baum. Trotz des Einsatzes eines Rettungswagens, eines Notarztes und eines Rettungshubschraubers verstarb er noch an der Unfallstelle. Für die Bergungsmaßnahmen und einer aufwendigen fototechnischen Dokumentation der Unfallstelle wurde die Kreisstraße 14 für vier Stunden komplett gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Warum es genau zu dem Unfall kam, versucht nun die Polizei zu ermitteln. Andere Verkehrsteilnehmer waren offenbar nicht beteiligt.