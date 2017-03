„Verden aufgeschlossen“: Mit der Polizei am Tatort

Verden - Fingerabdrücke, Faserspuren, DNA – wie werden Spuren am Tatort gesichert? Welche Möglichkeiten bietet die moderne Kriminaltechnik, den Täter anhand der zurückgelassenen Spuren zu überführen?

Einen exklusiven und informativen Einblick hinter die Kulissen der Arbeit der Kriminalpolizei gab es am Donnerstag bei einer erneuten Auflage von „Verden aufgeschlossen“. Bevor die Teilnehmer aber Zeuge eines Verbrechens wurden, hielt Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention einen Kurzvortrag über Gewalt und Zivilcourage. „Gewalt im öffentlichen Raum kann jeden treffen und jeder kann helfen“, betonte Kopietz. Er wollte seinen Zuhörern die Angst nehmen, tätig zu werden.

Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit und ein (allenfalls von Sensationsgier unterbrochenes) Desinteresse gebe es leider oft. Doch gerade dieses Verhalten mache es dem Straftäter leicht, unbehelligt zu agieren. Dabei sei schon von Gesetzes wegen jeder zur Hilfeleistung verpflichtet. Daneben gebe es aber auch eine gesellschaftliche und moralische Verpflichtung, als Zeuge oder Helfer aktiv zu werden. Natürlich immer, ohne sich selbst zu gefährden, so Kopietz.

Tatort wird akribisch untersucht

Anschließend stellte Kriminaltechniker Martin Frank seine Arbeit vor. „Jeder Tatort ist anders, aber die Verfahrensweise ist standardisiert“, berichtete er. Dabei geht es durchaus nicht immer so zu, wie uns das Fernsehen vermittelt. „Einen Tatort zu sichern, das geht nicht in einer Dreiviertelstunde“, machte Frank deutlich.

+ Jede Spur dokumentieren die Fachleute nach. © Haubrock-Kriedel Zunächst gebe es eine Vorbesprechung, dann folge die Fahrt zum Tatort. Nach der Eingangsbesprechung, werde dann der Tatort gesichtet und schließlich werden die Teams eingeteilt. „Oft sind wir mehrere Tage am Tatort. Dafür braucht man schon ein solides Nervenkostüm“, so der Kriminaltechniker.

Damit sich alle ein realistisches Bild von der Vorgehensweise der Polizei machen können, hatten die Ordnungshüter einen Tatort vorbereitet. Dann ging es rasend schnell. Ein Einbrecher war durchs Fenster eingestiegen und hatte nach Wertsachen gesucht. Von der Wohnungsinhaberin überrascht, kam es zu einem Handgemenge und plötzlich lag die junge Frau tot am Boden. Dies war die Situation, auf die das Team von der Spurensicherung traf.

Von Kopf bis Fuß in faserfreie Einmal-Anzüge gehüllt, machten sich die Beamten an die Arbeit. Zunächst verschafften sie sich einen Überblick über den Tatort und nahmen den Ist-Zustand der Spurenlage auf. Um alles genau zu erfassen, setzten sie eine Spheronkamera ein. Das 85.000 Euro teure Spezialgerät macht Aufnahmen im 3-D Verfahren und verfügt über 24 Belichtungsstufen. Sieben solcher Kameras sind in Niedersachsen vorhanden.

DNA-Spuren können Täter verraten

Alle Fotos werden mit einem Maßstab versehen, um später die Größe richtig zuordnen zu können. Ist alles dokumentiert, werden die Spuren gesichert. Abdrücke von Einbruchsspuren am Fenster werden genommen, Fingerabdrücke mit Pulver sichtbar gemacht und auf eine Trägerfolie übertragen. „Schon zwölf Merkmale reichen aus, um den Abdruck eindeutig einem Menschen zuordnen zu können“, erzählt Frank. Schließlich wird die Leiche sektorenweise nach Faserspuren des Täters abgesucht. Dies geschieht mit einer Spezialfolie.

In einem weiteren Schritt versuchen die Kriminaltechniker DNA-Spuren des Täters an der Leiche zu sichern. Immer achten sie streng darauf, die Proben nicht zu verunreinigen. Alle Spuren werden nach einem Leitziffernsystem nummeriert. Für am Tatort gefundene Kleidungsstücke gibt es einen speziellen DNA-Beutel, in dem der Zustand der Spuren konserviert wird. Der Täter kann so noch Jahrzehnte später überführt werden.

ahk