Polizei sucht Zeugen einer Gewalttat

Verden – Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in den frühen Morgenstundenam Sonntag ereignet hat, sucht die Verdener Polizei.

Die Beamten fanden gegen 5.10 Uhr eine stark blutende männliche Person vor, so die Pressemitteilung. Die Ordnungshüter und Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann, den sie in der Oberen Straße, in Höhe der Einmündung zur Herrlichkeit vorfanden.

Der 40-jährige Verdener hatte massive Gesichtsverletzungen und war vor Ort nicht in der Lage, mit den Beamten zu sprechen. Die Verletzungen deuten darauf hin, dass sie durch eine Gewalttat entstanden sind. Mögliche Zeugen bittet die Polizei deshalb, sich unter der Telefonnummer 04231/8060, zu melden.