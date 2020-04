Lockerungen trotz Corona-Pandemie: Polizei passt auf

Mit dem Boot auf Streife: Die Wasserschutzpolizei, hier auf der Aller in Höhe des Allerparks in Verden, kontrolliert, ob die Verbote im Rahmen der Corona-Pandemie auch an den Flussufern eingehalten werden.

Die Lockerungen trotz Corona-Pandemie ziehen verstärkt wieder Menschen auf die Straßen und vor allem in die kleineren Läden. „Die strengen Verfügungen und Abstandsregelungen haben aber nach wie vor Bestand“, betont Helge Cassens, Pressesprecher der der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, gestern in einem Telefonat. Weiter auf niedrigem Niveau stabil ist mit zwölf Personen die Zahl der Infizierten im Landkreis (siehe Kasten).

Landkreis – Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Entsprechend sind die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz auch nach den leichten Lockerungen im Zuge der Pandemie unterwegs. Die kleineren Läden haben wieder geöffnet, Menschen sind wieder verstärkt in den Straßen unterwegs. Da kann es auch schon mal zu Ansammlungen kommen, die so nicht erlaubt sind. „Wir fahren in der Stadt regelmäßig Kontrolle“, so Polizeisprecher Helge Cassens gestern auf Anfrage in einem Telefonat mit unserer Zeitung.

Auch er selbst setzt sich aufs Fahrrad und verschafft sich einen Überblick, wie die Menschen in der Innenstadt mit den Lockerungen umgehen. „Mein Eindruck nach den ersten beiden Tagen ist, dass die Besucher der Stadt sich überwiegend richtig verhalten.“ Abstände würden meist eingehalten, vielfach kämen sogar Masken zum Einsatz. „Da, wo es nicht läuft, schreiten wir nach wie vor ein“, so Cassens. Wo mehr als zwei Personen stehen und den notwendigen Abstand nicht einhalten, gebe es zunächst eine „lockere Ansprache“. Wenn nicht reagiert wird, werden die Personalien aufgenommen. Alles Weitere geht dann seinen Gang. Der Landkreis Verden als zuständige Behörde schickt den Bußgeldbescheid. Der Gebührenkatalog sieht eine Strafe zwischen 100 bis zu 1000 Euro vor.

Cassens weiß von einem Fall zu berichten, wo der Betrag auch noch höher ausfallen könnte. „Trotz Ansprache seitens meiner Kollegen hatte sich eine Gruppe von Jugendlichen nicht aufgelöst, sondern ist sich sogar demonstrativ in die Arme gefallen. Da hört dann der Spaß auf. Die Regelungen zum Schutz der Bevölkerung machen Sinn und veräppeln lassen wir uns nicht“, betont Cassens. Der Bußgeldbescheid an die Betroffenen ist auf dem Weg.

Wohlwissend, dass sich Jugendliche, aber leider auch Erwachsene Treffpunkte suchen, die eher schwer zugänglich sind, machen sich Beamte auch zu solchen Orten auf den Weg. Die Wasserschutzpolizei Nienburg kurvt mit ihrem Schlauchboot über Weser und Aller. „Wir sind nicht nur, aber auch wegen Corona unterwegs“, erklärt Melanie Burghardt. „Es sind Stichproben in Ausübung des alltäglichen Streifendienstes“, erklärt die Polizeioberkomissarin.

Mit dem „Shutdown“ und den zunehmenden Kontrollgängen hat sich die Arbeit der Polizeiinspektion etwas verlagert. „Wir sind zwar nach wie vor viel auf Streife, merken aber auch, dass es im Straßenverkehr deutlich ruhiger zugeht“, berichtet Cassens. Mehr Homeoffice, das heißt, weniger Autos sind unterwegs. „Die Zahl der Unfälle ist spürbar rückläufig, viele Menschen bleiben gezwungenermaßen zu Hause“, sagt der Pressesprecher. Und das hat noch einen weiteren, positiven, Nebeneffekt. „Auch die Zahl der Tageseinbrüche ist vergleichsweise niedrig“, weiß Cassens.