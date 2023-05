Polizei-Konzert in Verden hilft Frauen mit 5 000 Euro

Von: Katrin Preuß

Der Erlös aus dem Benefizkonzert im Verdener Dom geht zu drei Vierteln an den Verein Frauen helfen Frauen und zu einem Viertel an die Frauenberatung. Über die Gesamtspendensumme von 5 000 Euro freuen sich (v.l.) Angela Firnbach (Zonta), Ulla Schobert und Annette Schmidt (Frauen helfen Frauen), Brigitta Henß (Zonta), Friederike Geißler und Sonja Wreden (Frauenberatung), Polizeidirektorin Antje Schlichtmann und Gudrun Westphal (Zonta). © Preuss

Gemeinsam mit dem Verdener Zonta Club hatte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz zum Benefizkonzert mit dem Niedersächsischen Polizeiorchester in den Verdener Dom eingeladen. Den Erlös – 5 000 Euro – übergaben die Veranstalterinnen an den Verein Frauen helfen Frauen und an die Frauenberatungsstelle.

Verden – Die Familie, das persönliche Umfeld, sie sollten „ein sicherer Hafen, ein Rückzugsort für alle Menschen in unserer Gesellschaft sein“, hatte es Polizeidirektorin Antje Schlichtmann formuliert, als die Polizeiinspektion Verden/Osterholz vor Kurzem ihre Kriminalstatistik für 2022 vorlegte. Das Zahlenwerk zeigt: Die Realität sieht anders aus. 628 Straftaten, deklariert als häusliche Gewalt, registrierte die Inspektion im vergangenen Jahr. In mehr als zwei Drittel der Fälle waren die Opfer Frauen.

Erst seit 2021 gibt es eine bundesweit einheitliche Definition von häuslicher Gewalt. Der Begriff umfasst nunmehr alle Formen körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt in Familien und (Ex-) Partnerschaften, unabhängig davon, ob ein gemeinsamer Haushalt besteht. „Häuslich“ bezieht sich nicht auf eine Straftat innerhalb der eigenen vier Wände, sondern auf die Beziehung, in der Opfer und Täter zueinander stehen.

Die neue Definition helfe der Polizei, häuslicher Gewalt entschlossener entgegentreten zu können, so Schlichtmann. Dabei arbeite die Inspektion auch eng mit Opferhilfeeinrichtungen zusammen. Mit Institutionen wie der Frauenberatung in Verden und dem Verein Frauen helfen Frauen, der unter anderem das Frauenhaus in Verden und die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt Verden, Biss, betreibt. „Sie sind unsere verlässlichen Partner im Alltag“, formulierte es Antje Schlichtmann.

Um ihre umfangreichen Angebote aufrecht erhalten zu können, sind beide auf Spenden angewiesen. So half der Zonta Club Verden bereits 2019 der Biss mit einer Spende, ihr Projekt „Gegen Gewalt in Teenagerbeziehungen“ an weiterführenden Schulen zu starten.

Nun lud Zonta nebst Freundeskreis gemeinsam mit der Polizei zum Benefizkonzert mit dem Niedersächsischen Polizeiorchester in den Verdener Dom ein. Einesteils, um auf die Problematik von häuslicher Gewalt aufmerksam zu machen. Andernteils, um Geld für die Einrichtungen zu generieren.

Der Eintritt war frei, die rund 550 Gäste wurden um eine Spende zugunsten von Frauenberatung und dem Verein Frauen helfen Frauen gebeten. Den – aufgerundeten – Erlös – von insgesamt 5 000 Euro übergaben Inspektionsleiterin Antje Schlichtmann sowie Präsidentin Brigitta Henß, Gudrun Westphal und Angela Firnbach stellvertretend für Zonta jetzt an Friederike Geißler und Sonja Wreden von der Frauen- und Mädchenberatung bei Gewalt sowie an Ulla Schobert, geschäftsführende Leiterin, und Annette Schmidt aus dem Vorstand von Frauen helfen Frauen.

Die Freude über den warmen finanziellen Regen war groß. Die Spende sei gerade jetzt sehr wichtig, sei doch auch der Verein Frauen helfen Frauen durch die gestiegenen Energie- und Personalkosten arg gebeutelt, berichtete Ulla Schobert. Das Geld fließt vor allem in die Öffentlichkeitsarbeit. Informationsmaterial müsse aktualisiert und vor allem die Web-Seite des Vereins auf den neuesten Stand gebracht werden. Denn gerade Corona habe gezeigt, dass sich die meisten Frauen auf der Suche nach Hilfe via Internet über Angebote informieren.

„Wir sind insgesamt immer auf Spenden angewiesen“, betonte Friederike Geißler die Situation der Frauenberatung. Ein Projekt, mit dem sich die Einrichtung, speziell die Frauen- und Mädchenberatung bei Gewalt, befasst, behandelt das Thema Essstörungen. Hier widmen sich Friederike Geißler und Sanja Wreden nicht nur den Betroffenen. Auch Fachpersonal und Angehörige möchten die Frauen erreichen, ihnen eventuell Fortbildungen ermöglichen. „Für uns ist dieses Geld wichtig zum Start einer Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit“, freute sich Geißler.

Und so gab es unterm Strich bei der Veranstaltung im Dom nur Gewinner. Ein Auftritt des Niedersächsichen Polizeiorchesters in Verden stand schon lange auf der Wunschliste von Antje Schlichtmann. Das Publikum kam in den Genuss eines exzellenten Konzertes. Und die Musiker unter der Leitung von Thomas Bogers konnte sich ebenfalls einen langgehegten Wunsch erfüllen, wie Schlichtmann verriet: „Sie wollten unbedingt mal im Verdener Dom spielen.“