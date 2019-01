Politische Präsenzpflicht?

Facebook, Instagram, Snapchat und Co.: Die sozialen Medien gewinnen heutzutage immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung und Reichweite. Während einige lokale Politiker bereits eine Präsenzpflicht ausrufen, entscheiden sich andere bewusst gegen die öffentlichen Kanäle.

Ähnlich geht Karin Labinsky-Meyer (Grünen) mit den sozialen Medien um. Die stellvertretende Landrätin ist auch auf Facebook aktiv. „Ich nutze den Account nur, um inhaltlich über meine politischen Positionen zu informieren. Ich würde da allerdings keine großartigen politischen Diskussionen beginnen“, betont sie. Dennoch seien die Vorteile, die ein persönliches Gespräch bietet, absolut unbestritten. Sie betitelt Habecks Rückzug als „interessante Konsequenz“. „Ich wäre vermutlich einen anderen Weg gegangen.“

Dörte Liebetruth (SPD) sowie Gero Hocker (FDP) und Andreas Mattfeldt (CDU) lassen ihre Wähler deutlich mehr an ihrer Arbeit auf landes- sowie bundespolitischer Ebene teilhaben.

+ Andreas Mattfeldt (CDU)

Mattfeldt findet, dass der Fauxpas Habecks „an Dusseligkeit nicht zu überbieten ist. Es ist eine Nummer, die in einer Selbstgerechtigkeit kaum zu überbieten ist.“ Der Christdemokrat weiß, dass sich die Medienlandschaft in den vergangenen Jahren sehr verändert hat. „Politik war noch nie so offen, transparent und zugänglich wie in der heutigen Zeit. Die Reichweite auf den sozialen Medien ist enorm“, so Mattfeldt. Er verweist jedoch darauf, dass seine Nummer auch immer noch im Telefonbuch zu finden ist.