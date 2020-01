Kaufhallen-Gelände: Politik verschiebt Parkplatz-Entscheidung

Öffentliche Debatte geplant

Werden noch bis Anfang April andauern: Die Abrissarbeiten auf dem Kaufhallen-Gelände.

Verden – Aus dem Schnellschuss für eine vorübergehende Parkplatzlösung auf dem Kaufhallen-Gelände ist nichts geworden. Verdens Politik verschiebt das Thema auf Ende Februar. Das ist das Ergebnis einer ersten Beratung unter der Woche im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss, dem zweithöchsten Gremium der Stadt. „Ursprünglich zeichnete sich wegen des schnellen Fortschritts der Abrissarbeiten ein gewisser Handlungsdruck ab. Aber das bestätigte sich nicht“, sagt Bürgermeister Lutz Brockmann auf Nachfrage. Jetzt solle der provisorische Auto-Abstellplatz in öffentlicher Debatte am 27. Februar im Finanzausschuss behandelt werden. Und das aus gutem Grund. „Die mögliche Interimslösung verursachte eine bemerkenswerte Resonanz in der Bevölkerung. Dem kann jetzt unaufgeregt und mit zusätzlichen Hintergrund-Informationen Rechnung getragen werden.“