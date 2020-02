Ein Platz ohne Hindernis

Das Team in der Fachstelle am Holzmarkt: Projektleiterin Ilaria Massari, Koordinatorin Margarete Meyer (v. l.), Katharina Kuß, Sepideh Heyderpur und Saskia Beck van Düllen (rechts, von oben). Foto: Fachstelle

„In Verden soll jeder einen Platz finden.“ So etwa lautete die Botschaft, die mit der Stühle-Aktion von Inklusiv VERbunden transportiert werden sollte. Das bunte Projekt, das vor gut einem Jahr viele Menschen angesprochen hat, ist lange beendet, an dem Ziel aber wird mit großen Engagement und vielen Ideen weitergearbeitet.

VON RONALD KLEE

Verden – Margarete Meyer und die übrigen im Team der Fachstelle Inklusion suchen oft Lösungen für ganz alltägliche Probleme. Wie etwa kann man es hinbekommen, dass eine nicht mehr so mobile Seniorin in Hinterhönisch ihren alltäglichen Einkauf erledigen kann? Oder welche Möglichkeiten bieten die Sportvereine, um ein vielfältigeres Angebot für Menschen mit Einschränkungen zu schaffen? Erneut hat das Team ein volles Jahresprogramm zusammengestellt, mit dem die Stadt Verden von mehr Hemmnissen befreit werden soll. Ein umfangreicher Aktionsplan, die Arbeit in den Stadtteilnetzwerken und Fortbildungen stehen auf der langen Liste.

„Die Stadt Verden hat sich dem Ziel verpflichtet, eine inklusive Kommune zu werden.“ So hat es der Rat beschlossen und in die Präambel seiner „Richtlinie zur Förderung von Projekten im Bereich Inklusion“ geschrieben. Bei der UN-Behindertenrechtskonvention geht das Ziel weit über rollstuhlgerechte Zugänge und Leitstreifen für Sehbehinderte hin-aus, bestätigten Margarete Meyer und Saskia Beck van Düllen im Pressegespräch. Den Gedanken der Vereinten Nationen, dass alle Menschen an der Gesellschaft und am Leben in ihr teilhaben sollen, gehen die beiden und mittlerweile viele Verdenerinnen und Verdener nach. Natürlich mit dem übrigen Team der „Koordinierungsstelle Inklusion, Integration und Prävention“, wie die Fachstelle mit vollem Namen heißt.

„Die Fachstelle ist ein Alleinstellungsmerkmal“, sagte Beck van Düllen. So etwas sei im Lande nicht noch einmal zu finden. Allein ist Verden mit dem Engagement für Inklusion aber nicht. Das werde sich auch in einer Ausstellung zeigen, die das Netzwerk Inklusion der Kreise und Städte in Niedersachsen (NIKS) vorbereitet. „Alle haben eine unterschiedliche Herangehensweise“, berichtete Meyer. In der Präsentation würden sie dokumentiert. Am 16. April soll sie in Hannover eröffnet werden und dann durch alle beteiligten Kommunen, also auch Verden, wandern.

Ein wichtiger Punkt dabei wird die Arbeit in den Verdener Stadtteilen sein. In sogenannten Bildungsnetzwerken sind die Bewohner, Vereine und Einrichtungen in den Stadtteilen verknüpft. „Sie sind die Fachleute für ihre Wohnumgebung“, erklärte Saskia Beck van Düllen den Wert des Zusammenwirkens.

„Wir im Flüsseviertel“, „Wohnen am Stadtwald“, „Verden Ost / Borstel“, „Netzwerk Walle“, das „Netzwerk Jugendarbeit“ und das „Netzwerk Plattenberg“ sind bereits mit viel Leben erfüllt. In Dauelsen, Eitze, und Hönisch sind sie noch in der Planung.

Die Akteure in den Stadtteilen, Politik und Verwaltung haben sich der gemeinsamen Sache verschrieben, und so wurde das Thema Teilhabe auch Teil des Zukunftskonzepts der Stadt. In einem Aktionsplan haben sie sich ganz konkrete Aufgaben gestellt, wie sie die Barrieren oder Hemmnisse in ihrer Umgebung abbauen wollen. In einem gemeinsamen Forum werde Bilanz gezogen und die Maßnahmen für den aktualisierten Aktionsplan festgelegt. Bei der Verwirklichung könnten Finanzspritzen aus der neuen Förderrichtlinie helfen, erwarten Meyer und Beck van Düllen.

In der Fachstelle am Holzmarkt arbeiten sie mit ihren Kolleginnen als treibende Kraft und Ansprechpartner für den weitreichenden Themenbereich. Anfangs haben die Mitarbeiterinnen um Projektkoordinatorin Margarete Meyer vor allem Projekte angeschoben. Die Stühle-Aktion war eine davon. Inklusiv VERbunden war zunächst selbst ein freies Projekt, das im Wesentlichen vom Land aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds über das Programm „Inklusion durch Enkulturation“ finanziert wurde. Mit der Fortsetzung wurde es dann städtisch und mündete schließlich in die Fachstelle.

Seit 2016 gibt es die Anlaufstelle am Holzmarkt jetzt als Teil der Verwaltung. Saskia Beck van Düllen und Sepideh Heyderpur sind festangestellte Kräfte. So könne die Arbeit auch bruchlos fortgesetzt werden, wenn die Förderung aus Brüssel wegfallen würde. Ein neuer Antrag für den nächsten zweijährigen Förderzeitraum soll im August dennoch gestellt werden.

Auch gefeiert wird in diesem Jahr: Bei „Feste verbinden“ soll am 3. Juli der Allerpark zum Schauplatz einer Begegnung werden, die von den Stadtteilen ausgeht. Verbindendes Element ist nicht nur das Treffen aller Interessierten, ein Picknick und der Spaß als Hauptsache, sondern auch eine Choreographie. Alle soll ein Tanz verbinden. Mit Hilfe des Partners tanzwerk in Bremen, der auch das Projekt Tanz macht Schule mit dem Tintenklecks gestaltet, soll es im Juni fünf Proben geben. „Da ist Gelegenheit, dass sich die Teilnehmer kennenlernen“, sagte Saskia Beck van Düllen.