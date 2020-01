Plastikverzicht im Supermarkt: „Manche kommen schon mit mehreren Gefäßen“

Plastik belastet den Planeten Erde in einem inzwischen unerträglichen Ausmaß. Da sind sich alle einig. Doch wie konsequent Verbraucher es im Alltag hinkriegen, auf Plastik zu verzichten, ist ganz unterschiedlich.

Verden - Es fängt beim Einkaufen an. Seit Bilder von Plastiktüten und Flaschen in einer zuvor unvorstellbaren Menge in Gewässern und an Stränden veröffentlicht wurden, sind die Menschen sensibler geworden und fordern die Lebensmittelindustrie ebenso wie die Verbrauchermärkte auf, Alternativen anzubieten.

Es wurde reagiert: Rewe hat als erster Verbrauchermarkt Einkaufstüten aus Plastik verbannt, andere zogen nach. Der Edeka-Markt in Kirchlinteln machte seine Kunden darauf aufmerksam, dass sie ihre Gefäße für Fleisch, Wurst, Käse oder Salate selber mitbringen können und somit mithelfen, Klarsichtfolie oder mit Folie verstärktes Papier zu vermeiden.

Geschäftsführer Matthias Nickchen erklärt, wie umständlich das Verfahren ist: „Die Verkäuferin darf den mitgebrachten Behälter aus hygienischen Gründen nicht berühren. Er kommt auf ein Tablett, wird befüllt und geht samt Tablett an Kunde oder Kundin zurück. Das wird nur schleppend angenommen.“

Plastiktüten weichen beim Rewe der Mehrwegdose

Ein ähnliches System hat Rewe eingeführt. Im Borsteler Markt hat Inhaber Marco Marach passende Gefäße unübersehbar direkt auf die Glasabdeckung der Fleischtheke gestellt. Das Verfahren ist ähnlich und genauso wenig beliebt. Verkäuferin Swenja Raos schätzt, dass sie am Tag vielleicht fünf Kunden hat, die das Dosensystem nutzen. Marach hat ausgerechnet, dass etwa 20 Prozent der Kunden die gekaufte und immer wieder mitgebrachte Dose nutzen.

Deutlich spürbarer sei der Wandel beim Kauf von Obst und Gemüse. „Früher wählten 90 Prozent der Kunden die Plastiktüte und zehn Prozent die Papiertüte. Heute ist das Verhältnis 20 zu 80 Prozent zugunsten der Papiertüte. Noch besser gefällt es ihm allerdings, wenn die Kunden zu vielfach wieder benutzbaren Netzen greifen.

+ Nicht berühren darf Edeka-Mitarbeiterin Natalja Hinkel von Kunden mitgebrachte Gefäße. © Erika Wennhold

Vorschlag für Plastiktüten-Verzicht: ein Miet-Gefäß

Sein Kollege, Bereichsleiter Service Thomas Cyriax, könnte sich vorstellen, dass ein anderes System den Verzicht auf Klarsichtfolie oder Plastiktüten am Fleisch- und Wurststand vereinfachen würde. „Ein gemietetes Gefäß, das von uns gereinigt wird. Der Kunde kommt mit dem schmutzigen Gefäß und bekommt von uns ein sauberes für seinen Einkauf. Ein umweltschonender Kreislauf.“

Die beiden Profis im Lebensmittelbereich sind sich einig, dass es so nicht weitergehen kann und jeder reagieren muss. Marco Marach: „Jeder Einzelne kann etwas tun. Man darf sich nicht auf die anderen verlassen.“

Edeka-Mitarbeiter: Kunden sensibler bei Plastik

Auch im Kirchlintelner Edeka-Markt ist den Mitarbeitern aufgefallen, dass viele Kunden empfindlicher geworden sind, was die Verwendung von Verpackung betrifft. Dass viele auf Plastiktüten beim Kauf von Obst und Gemüse verzichten und auf wiederverwendbare Netze umgestiegen sind, ist nichts Neues, aber, dass sie am Fleisch-, Wurst- oder Käsestand Verkäufer darum bitten, das übliche zweite „Papierkleid“ wegzulassen ist neu.

Natalja Hinkel: „Inzwischen fragen wir fast immer nach, ob die Kunden zusätzliches Papier wünschen oder, ob wir den Bon mit dem Preis direkt auf das Einschlagpapier kleben dürfen. Ihre Erfahrung ist, dass alles seine Zeit braucht, bis es selbstverständlich ist. „Manche kommen schon mit mehreren Gefäßen hierher.“ Und sie hat einen Tipp für Vergessliche: „Ein paar Regale weiter kann man sich zur Not ein Gefäß kaufen. So etwas haben wir ja immer im Sortiment.“

Viele bringen Einkaufstasche schon zum Einkauf mit

Sie spricht ein anderes Problem an. „Kauft jemand Salat und habe ich eine kleine Menge zuviel in die mitgebrachte Dose getan, kann ich natürlich nichts mehr herausnehmen.“

„Alle unsere Kunden sind sensibler geworden“, sagt Matthias Nickchen. „Man merkt es daran, dass es wieder viel selbstverständlicher geworden ist, eine Einkaufstasche mitzubringen, und die meisten haben unsere wiederverwertbaren Netze darin deponiert. Ein Anfang ist getan, auch damit, dass unsere Plastiktüten aus Zuckerrohr hergestellt sind.“