Mit Picknickdecke ins Konzert: Allersymphonie geht in die zweite Runde

Junges Philharmonisches Orchester dabei

+ © Niemann Das Wasser im Blick: Gabi Müller (l.) und Christiane Artisi bieten Open-Air-Fans anspruchsvolle Musik im Park. © Niemann

Verden - Zur großen Konzertbühne wird der Allerpark in Verden am Sonnabend, 28. Juli, aufgewertet. Nach dem erfolgreichen Auftakt der „Aller Symphonie“ vor drei Jahren, damals auf dem Gelände des Wassersportvereins, geht das Open-Air Klassik jetzt in die zweite Runde und lockt mit klassischer Musik ins Freie.