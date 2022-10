Photovoltaik-Offensive verläuft in Verden holprig

Von: Heinrich Kracke

Viel Raum, viel Sonne, und dennoch: ZOB und angrenzender Parkplatz kommen für eine Photovoltaik-Anlage zunächst nicht in Frage. © Kracke

Strom von Parkplätzen bleibt in Verden vorerst die Ausnahme. Der Bürgermeister versucht es mit einem Appell an private Flächen-Besitzer.

Verden – Mal fix Solardächer hoch über den Autos auf die Parkplätze setzen, das muss doch wohl möglich sein, zumal in einer finanziell gut gepolsterten Stadt wie Verden. Der Magic-Park schafft es ja auch. Und warum nicht mehr Grün an den Fassaden? Würde dem Klima gut tun und ist schnell gemacht. Aber an der Allermündung tun sie sich schwer. Der Einsatz von Photovoltaik, von Wärmpumpe und mehr Natur in der City, er verläuft holprig. Bürokratische Hürden und ein detaillierter Blick auf tatsächliche Umgebungen sprechen oft dagegen. Um überhaupt irgendetwas auf den Weg zu bringen, versucht es Bürgermeister Lutz Brockmann mit einem Appell an die Eigentümer großer Flächen, großer Parkplätze. „Melden Sie sich im Rathaus, melden Sie sich bei der Klimaagentur Klever, wenn für Sie Photovoltaik in Frage kommt.“

„Unsere Anlage auf den Parkplätzen hat tatsächlich ein großes Interesse ausgelöst, auch in Kreisen der Politik“, sagt Bastian Lampe vom Magic-Park. Das Geschäftsmodell beschreibt er folgendermaßen: „Ein Investor, bei uns eine Firma aus Lilienthal, installiert die Kollektoren und beliefert uns dann mit Strom, der preislich deutlich unter dem Netzbezug liegt.“ Er warne allerdings vor dem Irrglauben, hier sei ein Schnellschuss möglich. „Von der Idee bis zur ersten fließenden Energie dauert es zwei Jahre, und auch das nur, wenn tatsächlich die Bauteile in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.“

In der Stadt Verden selbst ist der Zuwachs der Photovoltaik allerdings nicht gänzlich zum Stillstand gekommen. Er entwickelt sich halt nur langsam. Erst kürzlich waren etwa die Module auf dem neuen Feuerwehrgebäude an der Lindhooper Straße an den Start gegangen. Eine Lösung liegt zudem für die Innenstadt auf dem Tisch. Viele Dächer, aber aktuell kaum Photovoltaik-Anlagen. In öffentlicher Sitzung begründete Fachbereichsleiterin Birgit Koröde das Zögern mit der örtlichen Bauvorschrift, und da der Gestaltung des Daches. Schwarze Module störten den Gesamteindruck. Allerdings wies sie jetzt auf Möglichkeiten hin, doch noch die Sonne anzuzapfen. „Die Solaranlagen müssen farblich zur Dachfläche passen, sie müssen also rot sein. Dann können wir eine Ausnahme genehmigen“ Auch rote Kollektoren in Dachziegeloptik seien inzwischen zu haben. Der Preis liegt allerdings deutlich über dem Massenprodukt Schwarzmodul.

Auslöser für die jüngste Energie-Diskussion waren zwei Grünen-Anträge, die im Klimaschutzausschuss behandelt wurden. Rasmus Grobe hatte sich für Solar auf Parkplätzen, Janina Tessloff für die Begrünung von Hauswänden stark gemacht. Lars Brennecke (CDU) wies darauf hin, nicht jeder Autoabstellplatz komme für die Stromgewinnung in Frage, weil dort Lastwagen und Busse rangieren müssten. Damit entfalle beispielsweise die prägnanteste Fläche in Verden, der ZOB und dessen Nachbargelände. Allenfalls komme der Saumurplatz in Frage. In Sachen Fassaden-Begrünung stellte er fest, die jüngste Generation städtischer Gebäude werde in Holzrahmenbauweise errichtet, was sich nicht für eine Begrünung eigne. Umut Ünlü (SPD) wertete die Anträge als richtigen Schritt, auch wenn sie sich nur langfristig verwirklichen ließen.

Völlig aussichtslos ist das Ringen um besseres Klima und mehr erneuerbare Energien nicht. Statt der direkten Begrünung von Fassaden komme beispielsweise das Entsiegeln von Flächen in Frage, kombiniert mit sprießenden Gewächsen, wie Wolfgang Tobias aus der Hochbauabteilung des Rathauses erklärte. Bei Neubauten könne zudem beispielsweise eine Dachbegrünung gleich mit eingeplant werden. Ohnehin werde Bauherren jetzt und künftig mehr Kreativität in Sachen Solar und Begrünung abverlangt.

Und auch in Sachen Photovoltaik auf Parkplätzen tut sich einiges. Zumindest für Neuanlagen gilt ab dem Jahreswechsel, erstrecken sie sich auf eine Größe von mehr als 50 Abstellflächen, sind Sonnenkollektoren vorgeschrieben.

Bisher gingen Firmen eher zurückhaltend mit diesem Thema um. Zuletzt beschäftigte die Erweiterung des Aldi-Marktes an der Max-Planck-Straße die Verdener Stadtpolitik. Zwar stellt der Discounter seine gesamte kommende Dachfläche, deutlich vergrößert auch noch, zur Energiegewinnung in Aussicht, den Parkplatz aber, den fasst der Lebensmittelriese nicht an.