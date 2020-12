Photo-Atelier Staffa und Allerresidenz

RÜCKBLENDE

Die Südbrücke war das Einfallstor in die Stadt Verden. Das Foto-Atelier Staffa warb an seiner Fassade zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts nicht nur mit dem Gründungsdatum des Unternehmens für Zuverlässigkeit, auch stand dort in großen Buchstaben, was in Stadt und Landkreis gelesen wurde. Wer dem Straßenzug in die Innenstadt folgte, der fuhr an Bruers Odeon – Hotel Stadt Bremen vorbei. Die Brückstraße führte direkt in die Stadt, Reeperbahn und Untere Straße gab es noch nicht. Heute prägt die Allerresidenz den Brückenkopf. Die Südbrücke sieht komplett anders aus, ist aber auch schon wieder in die Jahre gekommen. Foto: Stadtarchiv–verden/wienken