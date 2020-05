Die Pfunde können wieder purzeln

Fitnessstudios öffnen unter Einhaltung strenger Hygieneregeln

+ Keine Gebühren während der Schließung im Eitzer SOS.

Verden - Von Erika Wennhold. Über entspannte Verdener hat sich nicht nur Jörg Kriegel, Leiter des Fitnessstudios Highlight an der Siemensstraße, gefreut. Auch Domenik Bartholdt, in gleicher Funktion verantwortlich für das Studio Easy Fitness am Brunnenweg, kann das bestätigen. „Wir hatten immerhin zwei Monate geschlossen. Darauf haben die meisten Mitglieder sehr verständnisvoll reagiert.“ Das SOS-Sportstudio in Eitze ging während der staatlich verordneten Schließung einen anderen Weg. Inhaber Sven-Oliver Schönwald hat in dieser Zeit bei seinen Mitgliedern keine Abbuchungen vorgenommen. „Bei uns gab es so etwas wie Betriebsferien.“