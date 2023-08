Influencer Röckener in Verden: Pferdeflüsterer der neuen Generation

Cheerleading mal ganz anders: Matthes Röckener und eine Gruppe junger Akrobatinnen zeigten eindruckvoll ihr Können auf dem Rücken gelassener Pferde. © Kaschek

Innerhalb von nur zwei Tagen waren die 2 500 Tickets für „Röckeners at night“ ausverkauft. Um Matthes und Lisa Röckener live und in Aktion zu erleben, nahmen manche Fans sogar eine Anreise von mehr als 1000 Kilometern in Kauf.

Verden – Die Geschwister Röckener, die mit weit über 180 000 Followern deutschlandweit bekannt sind, sind dabei mehr als Social Media-Stars, denn sie heben das Phänomen Influencer in der Pferdebranche auf eine völlig neue Dimension. Zwölf Pferde und über 80 Helfer waren im Einsatz, um den vielen Fans in der Verdener Niedersachsenhalle eine Show der Extraklasse zu bieten. „Wir sind schon einmal im kleineren Rahmen vor etwa 400 Zuschauern aufgetreten. Als wir im vergangenen Jahr die Planung für den heutigen Abend begonnen haben, hätte ich nie gedacht, dass wir 2 500 Tickets in so kurzer Zeit verkaufen würden. Wir waren überwältigt“, erklärte Matthes Röckener.

Die ganze Familie packt mit an

Freuen konnten sich die vielen Pferdefans bei „Röckeners at night“ auf eine Show, die neben dem einleitenden praxisorientierten Showteil auch beeindruckende Galavorführungen enthielt. Während Lisa Röckener, die erst vor Kurzem mit großem Erfolg bei den Elmloher Reitertagen aufgetreten war, den Abend mit viel Witz eröffnete, gab ihr Bruder erste Einblicke in die Themen Bodenarbeit und Kommunikation mit dem Partner Pferd.

Bei der Show selbst packte die ganze Familie mit an. Mutter Kathrin gab Einblicke in den Werdegang der beiden Stars. Auf der großen Videoleinwand sahen die Fans Kinderfotos ihrer Idole, die mit Pferden auf einem eigenen Hof in der Nähe von Osnabrück aufgewachsen sind. Vater Martin, der selbst Hufschmied ist, begleitete das Verladetraining.

Lisa und Matthes Röckener gaben dem Publikum so hilfreiche Tipps an die Hand, wie sie selber zu Hause Übungseinheiten gestalten können. In der Fernsehsendung „Hund, Katze, Maus“ begleiten die Geschwister schon länger die Ausbildung von Problempferden.

Tipps für Übungen mit dem eigenen Pferd

Der Gala-Teil begann mit den eigenen Schaubildern der Geschwister, die das Herzstück des eigenen Konzepts waren. „Wir haben die Show alle gemeinsam entwickelt und organisiert. Meine Eltern haben auch viel dazu beigetragen, dass wir heute hier sind. Sie haben uns vor allem in der finalen Phase extrem unterstützt“, erklärte Matthes Röckener, der gemeinsam mit einer Cheerleader-Gruppe für richtig Stimmung in der Halle sorgte.

Die Freiheitsdressur mit seinen zwei Pferden und einem Pony gepaart mit akrobatischen Kunststücken und Salti der Tänzerinnen sorgte bei dem Publikum für Staunen, denn die extreme Gelassenheit der Tiere zeigte, welch eingespieltes Team hier sein Können präsentierte.

Lisa Röckener selbst beeindruckte mit ihrem Pferd Vite Valoo, mit dem sie ohne Trense und Sattel Hindernisse überwand. Die Voltigierer, bestehend aus den Brüsewitz-Brüdern, Gianna Ronca und der erst zehnjährigen Dilayla, ließen mit ihren Stunts den Atem der Zuschauer stocken. Vor allem die junge Dilayla strahlte im Scheinwerferlicht mit extravaganten Hebefiguren.

Brandender Applaus am Ende

Gegen Ende der Gala hielt es viele Menschen im Publikum auch nicht mehr auf ihren Sitzen. Bei brandendem Applaus verabschiedeten sich die Showstars mit „Free Vaulting“ einer Form des Voltigierens, bei dem das Pferd nicht durch einen Longenführer gelenkt wird. „Wir haben große Pläne. Der Showabend in Verden war ein Probelauf und wir wollen gerne auf Tour gehen. Es wäre auch toll, wenn wir noch einmal in Verden auftreten könnten. Verden ist schon etwas Besonderes, denn es ist schwer, eine Location wie die Niedersachsenhalle zu finden“, so Matthes Röckener, der sichtlich gelöst angesichts des großen Zuspruchs war.

Zu Gast war auch Ingrid Klimke, eine der besten Reiterinnen der Welt, die Lisa Röckener nahesteht. „Es lohnt sich, einmal über den Tellerrand zu schauen. Über Social Media wird eine ganz neue Generation Pferdefans angesprochen“, erklärte die mehrfache Goldmedaillengewinnerin, Welt- und Europameisterin. Lisa Röckener selbst ritt früher ebenfalls Vielseitigkeit. Nach einem schweren Sturz fing sie mit dem Halsringreiten, der Freiarbeit/Horsemanship an und entwickelte ihren ganz eigenen Ansatz. Heute gibt sie Unterricht, Seminare und bietet Beritt an.