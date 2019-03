Petition für dritten Allerübergang im Landkreis Verden läuft

Landkreis – Die Forderung nach einem dritten Allerübergang lebt immer wieder auf. Der jüngste Vorstoß, der es auch in die Kreistagsgremien geschafft hat, kam vom Dörverdener Gemeinderatsmitglied Jörg Höfken. Seine Petition fand 421 Unterstützer: „Landrat Bohlmann handeln Sie jetzt!“, fordert der Petent auf seiner Seite der Internet-Plattform openpetition.org. Der Adressat allerdings hat eher Zweifel, ob er der richtige Ansprechpartner für den Wunsch ist.

Anfang Dezember hat Jörg Höfken die Petition bereits gestartet. „Wir fordern den Landrat Peter Bohlmann und den Kreistag auf, sich offen mit einem vollwertigen Allerübergang zusätzlich zur B215 und der Südbrücke zu befassen“, formuliert er sein Bestreben. Zur Begründung führt er an, dass der Südkreis durch die dritte Flussquerung von Staus, Wartezeiten und Luftbelastung durch Abgase und Feinstaub entlastet werden würde. Eine Alternative zur Brücke im Verlauf der Bundesstraße 215 würde die Anbindung der Lebens- und Wirtschaftsräume im Südkreis verbessern. Auch für die Ärzteversorgung erwartet Höfken Verbesserungen.

Diese Argumente zieht indes der Landrat gar nicht in Zweifel. Er wertet die Petition als Anregung im Sinne des Kommunalverfassungsgesetzes. Aber ein Projekt dieser Größenordnung und überörtlichen Bedeutung würde die Klassifizierung als Kreisstraße nicht mehr rechtfertigen. Immerhin überqueren jetzt täglich fast 22.000 Fahrzeuge die Aller auf der B215 in Verden. Eine Landes- oder eher Bundesstraße sei für eine weitere Trasse wahrscheinlicher, und hier sei die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zuständig.

Bohlmann sieht Eingabe als Diskussionsbeitrag

Damit hätte die Kreisverwaltung die Sache als für sich erledigt betrachten können. Weil sich aber der Kreistag ohnehin gerade mit einem Verkehrs- und Mobilitätskonzept für den Südkreis befasst, sieht Bohlmann die Eingabe dennoch als Diskussionsbeitrag. So fand sie ihren Weg in die Beratung des Kreisausschusses.

„Soweit mit der Petition ein dritter Allerübergang zwischen der K 14 in Dörverden und dem Stadtgebiet Verden, z. B. im Bereich Wahnebergen, gemeint ist, wird im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept Südkreis das Szenario dritter Allerübergang laufend bearbeitet“, hatte die Kreisverwaltung in einer Mitteilungsvorlage zur Sitzung argumentiert. Hier allerdings sei zu beachten, dass die Stadt Verden einiges an Anpassungen vornehmen müsste, um die zu erwartenden 9000 zusätzlichen Fahrzeuge pro Tag aufnehmen zu können.

Naturschutzrechtliche Probleme wahrscheinlich

Außerdem müsse man bei diesem Trassenverlauf mit naturschutzrechtlichen Problemen rechnen. Das hatte sich bereits vor Jahren bei Vorstößen gezeigt, als von einer Trasse parallel zur Eisenbahnlinie die Rede war. „Die genannte Zahl wäre jedoch nötig, um eine Wirtschaftlichkeit darstellen und im Anschluss daran die naturschutzrechtlichen Aspekte berücksichtigen zu können“, hat Bohlmann in einem Schreiben Ende vergangener Woche dem Petenten Jörg Höfken erwidert. Die Forderung nach einem dritten Allerübergang müsse mit Vorschlägen für eine Trasse verbunden werden, die von der B215 abzweigt und zur Autobahn 27 führt, ist denn auch die Auffassung des Landrats. „Die Zuständigkeit, eine solche Verbindung zu schaffen, liegt beim Bund als Baulastträger für Straßen des Fernverkehrs.“

kle