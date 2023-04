Landesbühne in Verden: Wer hat noch Material von damals?

Von: Markus Wienken

Jago Kusche recherchiert zur Geschichte der Landesbühne Niedersachsen Mitte. © wienken

Jago Kusche erforscht die Geschichte der Landesbühne in Verden. Wer dazu Material hat, kann sich gerne bei ihm melden.

Verden – Jahrzehnte ist es her, doch die Erinnerung daran, die Bilder, es ist, als wäre es gestern gewesen. Damals gab es in Verden noch die Landesbühne Niedersachsen-Mitte, ein eigenes Theater, mitten in der Stadt. „Die Aufführungen im Hotel Deutsches Haus, das war schon etwas Besonderes“, sagt Jago Kusche. Die Erinnerungen, die Geschichte rund um das Theater, Kusche will sie aus dem Fundus der Archive holen und aufschreiben – und sucht noch nach Zeitzeugen, die ihm Material dafür liefern können.

Erinnerungen an „Peterchens Mondfahrt“

Kusche selbst ist schon mittendrin in den Recherchen. Ein grobes Gerüst, wie sich das Theater entwickelt und welche Rolle es in Verden spielte, gibt es. Ob alles so stimmt? „Das Theater erlebte nach Kriegsende, in den Jahren 1947 bis 1949 in Verden seine Geburtsstunde“, so Kusche. Mehr weiß er aber auch noch nicht. Was passierte unter welchen Namen und unter welcher Führung in den Jahren 1950 bis 1963? „Ich habe zwar den einen oder anderen Hinweis, Material dazu muss ich auch noch sichten, doch unter welcher Führung und inwieweit offiziell und mit Publikum Theater gespielt wurde, da fehlen mir zuverlässige Informationen.“ Etwas Licht ins Dunkel kommt in die Jahre ab 1963. Vor 60 Jahren, so viel scheint sicher, übernahm Hans-Werner Logis die Regie im Theater an der Ecke Große Straße/Piepenbrink. Verdener Namen, darunter Dieter Jorschik und Beate Ambroselli, so weiß Kusche, gehörten in den Jahren danach zum Ensemble. Klassische Stücke, zum Beispiel das Lustspiel „Der zerbrochene Krug“, sind Kusche noch in Erinnerung. Schulklassen werden damals sicherlich den Besuch der Aufführungen auf dem Stundenplan gehabt haben. Und die Kinder? Kusche kramt noch mal in seinen eigenen Erinnerungen: Sechs Jahre muss er damals, 1966, gewesen sein, als er mit seinen Eltern im Saal des Theaters Platz nahm, den Blick durch die Zuschauerreihen schweifen ließ, dann erwartungsvoll nach vorn auf die Bühne schaute und mit Spannung „Peterchens Mondfahrt“ verfolgte. „Jedes Jahr gab’s zur Weihnachtszeit ein Märchen, das war für Kinder natürlich das Größte“, so Kusche. Das Programmheft von damals ist im Hause Kusche leider nicht mehr auffindbar, aber vielleicht gibt’s ja irgendwo einen Sammler, der mit einer Ausgabe weiterhelfen kann. „Oder mit anderen Heften, Tickets und Beschreibungen, was sich in welchen Jahren auf der Bühne abgespielt hat“, so Kusche,

Haus mit markantem Türmchen: Die Landesbühne Niedersachsen Mitte spielte regelmäßig auf der Bühne im Hotel „Deutsches Haus“. Ende der 1970er-Jahre wurde das Gebäude an der Ecke Große Straße/Piepenbrink abgerissen. © Sammlung VAZ

Theater im Deutschen Haus gab‘s bis Mitte der 1970er-Jahre

Theater wurde, so Kusches Nachforschungen, bis Mitte der 1970er-Jahre im Deutschen Haus gespielt. Intendant Logis’ Engagement endete 1974. Auch die Landesbühne Mitte kehrte Verden den Rücken, vielleicht auch deshalb, weil die Leute lieber zu Hause TV guckten. Verdens Theatermacher wichen zu Vorstellungen in das Jugendzentrum aus. „Da gab es 1975/76 Aufführungen“, erinnert sich Kusche. Die Lichter im Deutschen Haus gingen bald danach aus. 1977/78 war der Abriss des Gebäudes beschlossen, rückte der Neubau, in dem heute die Verdener Aller-Zeitung ihren Sitz hat, an die Ecke Große Straße/Piepenbrink.

Theater in Verden gibt’s nach wie vor und bis heute. Viele Jahre in der Aula des Gymnasiums am Wall, dann, nach dem Bau der Stadthalle wurde und wird regelmäßig am Holzmarkt gespielt. Ein eigenes Ensemble, das Tourneetheater aber, ist Geschichte, die Kusche mit Leben füllen möchte. „Die Landesbühne Niedersachsen-Mitte – von den Anfängen bis zum Schluss“, so der Arbeitsauftrag, bei dem Kusche vom Dokumentationszentrum Verden 2020 (Doz 20) unterstützt wird. Kusche selbst hat sich schon mal in die Archivarbeit gestürzt, blättert da, wo einstmals das Deutsche Haus stand, in alten Exemplaren der Verdener Aller-Zeitung. Wo er nicht weiterkommt, setzt er auf Hilfe. „Jede Information, jedes Detail ist willkommen“, betont Kusche. Zu erreichen ist er unter der Telefonnummer 0174/9934577.