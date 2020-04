Pest und Ruhr fordern viele Opfer

Rethem – Auch in Zeiten von Corona lohnt ein Blick ins Stadtarchiv: Über Jahrhunderte waren die Menschen in der Region Seuchen und Epidemien schutzlos ausgeliefert. In den Unterlagen finden sich eine Zusammenstellung von Ortschronist und Ehrenbürger Wilhelm Richter und Aufzeichnungen des Amtshauptmanns Jordan, die sich vor allem mit der „Roten Ruhr“ in Rethem und Umgebung befassen.

Laut Richter wurde die Region erstmalig 1350 von einer verheerenden Pest heimgesucht: „Weitere Epidemien waren 1429, 1516 und 1530. In diesem Jahr forderte der englische Schweiß große Opfer. 1597 schließlich kam die große Pest, verheerte das Land und brachte den Handel völlig zum Erliegen. Ihr folgte 1599 die Ruhr.“

Besonders in den Schreckensjahren des 30-jährigen Kriegs ging der Schwarze Tod um. In Kirchwahlingen hätten 1629 noch drei Ehepaare gelebt. Viele Opfer, vor allem unter Kindern, forderten die immer wieder auftretenden Pocken oder Blattern. Richter: „Im Jahre 1700 starben in Rethem 17 Kinder daran, darunter allein drei Kinder des Zollverwalters Meinecke.“ Auch 1710, 1724 und 1740 kam es zu Ausbrüchen der Krankheit, der Dutzende von Kindern zum Opfer fielen.

Großes Elend brachte 1757 die „Rote Ruhr“ in Rethem. Im Kirchenbuch berichtete Pastor Mauch: „Kein Haus ist ohne Kranke, die stärksten Menschen taumeln als lebendige Leichen umher und es sind allein vom 17ten bis 19ten Trin., folgl. in 2 Wochen aus hiesiger Gemeinde 22 Tote zum Kirchhof gebracht.“

Die Ruhr trat oft im Herbst auf, die letzte große Welle 1871. Mangelnde Hygiene oder infizierte Nahrung gehörten zu den Ursachen, Medikamente zur Abwehr gab es nicht. Besondere Hinweise zum Auftreten der Krankheit liefern Aufzeichnungen des Rethemer Amtshauptmanns Jordan. Ausbrüche gab es vor allem in den Jahren 1599, 1624, 1729 und 1798.

Nach anderen Aufzeichnungen starben 1848 acht Kinder in Rethem an der Ruhr, 1857 noch einmal drei. 1871 waren 30 Opfer, vor allem Kinder und alte Menschen, zu beklagen. Nach den Unterlagen gab es die meisten Toten im Dorf Stöcken.

Manchmal lief es auch glimpflicher ab. So heißt es in einer Mitteilung von 1686 an die Regierung in Celle, dass die Krankheit durch Gottes Gnade gestillt sei und der Doktor Johannes Heinrich Tankner in Walsrode wie auch die in Rethem und Walsrode wohnenden Barbiere die Kranken behandelt hätten. Der Chirurgus Messerschmidt habe seine Rückkehr nach Celle angetreten. Er habe freien Unterhalt und acht Taler erhalten.

Mit der Cholera trat 1831 die letzte größere Epidemie in Rethem auf. Laut Richter ist unbekannt, ob sie Menschenleben gefordert hat. Es gibt aber eine Rechnung der Stadt über 50 Taler, für die Beschaffung von Eimern, Wannen, Leinen, Wolldecken, Tragbahren und einer Räucherungs-Bettstelle. fra