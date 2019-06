Großeinsatz der Polizei in Verden: Personensuche mit Hubschrauber

Die Polizei in Verden befindet sich seit Dienstagmittag in einem Großeinsatz auf der Suche nach zwei verdächtigen Personen. Die Beamten sind dabei unter anderem mit einem Hubschrauber unterwegs.

Verden - Die Polizei in Verden fahndet seit der Mittagszeit nach zwei Verdächtigen, die in den Siedlungen des Verdener Ortsteils Dauelsen vermutet werden. Besondere Vorsichtsmaßnahmen seien nicht notwendig, heißt es in einer Bekanntmachung.

Auf Nachfrage konnte Polizeisprecherin Imke Burhop gegen 13.30 Uhr keine weiteren Informationen herausgeben. Im Verlauf des Nachmittags werde sie sich aber mit weiteren Details an die Öffentlichkeit wenden.

Vor dem Hintergrund der Fahndung bitten die Beamten die Bevölkerung in Dauelsen um Hilfe. Wer dort verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 04231/8060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.