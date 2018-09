Ausstellung der Ehemaligen des Ratsgymnasiums thematisiert Opfer von Gewalt

Bilder von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Kunstleistungskurse der 11. Klassen können in der Kreissparkasse bis zum 6. September bewundert werden.

Verden - „Wo beginnt Gewalt? – Wo ist deine Grenze?“ Zu dem Thema gestalteten ehemalige Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasiums Rotenburg Bilder, die in einer Kunstausstellung in der Hauptstelle der Kreissparkasse Verden, Ostertorstraße, gezeigt werden.

Die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen und der Weiße Ring waren im Herbst 2015 mit der Idee an das Ratsgymnasium Rotenburg herangetreten. Das Opferhilfebüro Verden, vertreten durch die Diplom-Sozialpädagoginnen Annette Axtmann und Sandra Landsmann, sowie der Weiße Ring mit Kriminalhauptkommissar Jürgen Schulz sprachen mit den Jugendlichen in einem Workshop. Während des gemeinsamen Projektes wurden die Schüler der Kunstleistungskurse der 11. Klassen für das Thema Opfer von Gewalt sensibilisiert, lernten eigene Grenzen kennen sowie wirksame Gegenstrategien.

Im Rahmen des Kunstunterrichtes an den Projekttagen ihrer Schule setzten sie dann das Motto „Formen und Erfahrungen mit alltäglicher Gewalt“ künstlerisch um. Dazu wurden zunächst Szenen der Gewalt nachgestellt und fotografisch erfasst. Ein großer Teil der Fotografien wurde anschließend auf Leinwänden eindrucksvoll künstlerisch, durch Malerei und Grafik, dargestellt.

Unterstützt wurden die jungen Künstler fachlich und in der Folgezeit auch finanziell von beiden Opferhilfeorganisationen. „Die Thematik der alltäglichen Gewalt wurde auch deshalb in der Schule aufgegriffen, da dort verschiedene Formen von möglichen Grenzüberschreitungen stattfinden können“, so die Organisatoren.

Ausstellung läuft noch bis zum 6. September

Dazu gehöre Mobbing und Cybermobbing, Fotografieren ohne Erlaubnis, verbale und körperliche Übergriffe sowie unerwünschte anzügliche Bemerkungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Begleitet wurden die jungen Menschen von den Kunstlehrerinnen Martina Bantje-Reuter und Regina Koch.

Die eindrucksvolle Kunstausstellung mache bewusst, warum Schutz und Hilfe für Opfer von Gewalttaten so wichtig sind. Die 21 Werke können noch bis zum 6. September in der Hauptstelle, während der Öffnungszeiten, besichtigt werden.