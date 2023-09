Pause fürs Verdener Domplatzfestival: „nicht 2024“

Von: Heinrich Kracke

„Eine solche Kulisse findet man nur ganz selten in Deutschland“: Die Bands reagierten höchst positiv auf das Verdener Domplatzfestival. © Veranstalter

Verden – Der allerletzte Musiktitel barg eine gewisse Symbolik. „Über sieben Brücken musst Du geh’n“. Ein Stück, das alle begeisterte, ein Stück aber auch, das einen Schlusspunkt markiert. „Sieben dunkle Jahre übersteh’n.“ Gut möglich, dass es darauf hinausläuft. „Ein Domplatzfestival im Jahr 2024 wird es nicht geben“, sagt Volkmar Koy, sagt der Vorsitzende des Veranstalters Verdener Jazz- und Blues-Tage. Sagt es ausgerechnet in dem Moment, in dem zum allerersten Male in der vierjährigen Geschichte dieser Festival-Idee ein Konzert nicht nur ausverkauft war, sondern wirtschaftlich mit einer schwarzen Null beendet werden konnte. Karat war Gold wert.

Aber nicht nur das. Die Festival-Reihe begann sich zu etablieren. Publikum aus der ganzen Republik scharte sich unter mächtigen Linden. „Eine Riesenstimmung, eine wunderbare Veranstaltung in einer malerischen Kulisse, sowas erlebt man nur ganz selten“, befand einer der Musiker. Ein Alleinstellungsmerkmal, das da entstanden ist. Geboren war es aus der Not. Seinerzeit im ersten Corona-Jahr, als das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen war und in jenem Sommer ein Anlass mit viel Platz drumherum gesucht wurde, die Menschen wieder zusammenzuführen. Jetzt droht es den Bach hinunterzugehen.

Eine entscheidende Rolle nimmt wieder mal das Geld ein. 25 000 Euro spendierte die Stadt für das Event. Eine Ausfallbürgschaft legte die Finanzabteilung noch obendrauf. „Ohne diesen Zuschuss wäre eine solche Veranstaltung nicht finanzierbar. Auch die zurückliegende nicht, trotz des Runs auf Karat“, sagt Koy. Zwar habe die DDR-Kultband am Samstagabend gezogen, habe ihren Teil zur schwarzen Null beigetragen, die Tickets kosteten immerhin 50 Euro, aber diesmal lief der Freitag nicht ganz nach den Vorstellungen von Jazz und Blues. „Wirtschaftlich getragen hat sich der Abend nicht.“

Das Problem nun: Die Stadt dreht den Geldhahn zu. „Mir wurde signalisiert, dass wir im kommenden Jahr nicht noch einmal mit einem Zuschuss rechnen können“, sagt Koy. Immerhin sei es aber gelungen, nicht das ganze Spektrum von Fördergeldern abgreifen zu müssen. „Die Ausfallbürgschaft wurde nicht in Anspruch genommen.“ Nicht dieses Jahr, nicht im vergangenen Jahr.

Unklar allerdings, wie sich die Nebengeräusche, die ein solches Festival mit sich bringt, wie sie sich auswirkten. Menschen, die in Verdener Hotels übernachteten und sonst nicht übernachtet hätten, Publikum, das vor dem Konzert einen Restaurantbesuch genoss, all das beschert der Stadt einen Umsatzzufluss, der sich in Steuereinnahmen widerspiegelt. Da kommen sehr schnell mal einige Tausend Euro zusammen. „Ich weiß von mehreren Gastronomen, sie waren happy“, sagt Koy. Allein bei Karat seien ein Drittel der Besucher Auswärtige. „Das bringt natürlich Geld in die Kasse.“

Einen neuen Vorstoß in Richtung Stadtverwaltung wolle er dennoch nicht gehen. Nicht als Bittsteller. Und damit droht dem Festival auf dem Domplatz das Aus, noch ehe sich auch nur ansatzweise ein Hauch von Tradition zu entwickeln vermochte. Sofern die Veranstaltung im kommenden August tatsächlich ins Wasser fiele, bliebe ja noch etwas Zeit, ehe sieben dunkle Jahre verstrichen sind. „Allerdings sind im darauffolgenden Jahr wieder die Domfestspiele an der Reihe. Da wäre die Frage, ob die Stadt dann überhaupt zwei Großveranstaltungen will“, sagt Koy.

Zudem sei zu berücksichtigen, Jazz und Blues arbeite ausschließlich ehrenamtlich. „Mit dem Jubiläum in diesem Jahr habe ich unseren Mitgliedern eine Menge abverlangt. Das kann man nicht beliebig wiederholen“, so Koy. Immerhin, er könne sich auf die Sponsoren verlassen. „Da ist mir jede Hilfe zuteil geworden.“ Ohne Sponsoren wäre das Jazz- und Blues-Programm nicht machbar.

Die Stadt indes hatte ursprünglich zugesagt, den Veranstaltern mit fest installierten Versorgungsleitungen unter die Arme zu greifen. Nachdem diese Pläne schon vom Rat abgesegnet waren, kam man jedoch zu dem Schluss, auf einem ehemaligen Friedhof, gleichzeitig ein Platz mit Kriegsvergangenheit, seien Erdarbeiten nicht so ohne Weiteres möglich. „Wir mussten wieder mal improvisieren“, sagt Koy. Er hätte sich gewünscht, dass über das Rasenmähen hinaus die Voraussetzungen andere gewesen wären.