Verdener Klinik-Neubau: Patienten-Umzug am 5. Oktober

Von: Heinrich Kracke

Ein wenig grünt es sogar schon vor dem neuen Verdener Klinik-Gebäude. © Kracke

Das Verdener Krankenhaus zieht um - in den Neubau. Teile der neuen Klinik sind schon seit Monaten in Betrieb.

Verden – Ein mächtiger Bauzaun umspannt das Gebäude, der Schutt türmt sich hüfthoch unweit des kommenden Haupteinganges. Und hier soll in gut sechs Wochen Einweihung gefeiert werden? Wie viel Optimismus war im Spiel, als der Termin 25. September für die offizielle Übergabe festgelegt wurde. Klinik-Geschäftsführerin Marianne Baehr schmunzelt. „Nein, das ist sehr konkret.“

Sogar der weitergehende Zeitplan stehe schon. Für Sonnabend, 30. September, ist im neuen Klinikum Verden der Tag der offenen Tür vorgesehen, eine Woche später der Umzug aller Patienten aus dem Alt- in den Neubau, am 5. Oktober.

Eine ganze Reihe von Handwerker-Fahrzeugen parken rund um den Neubau und auf dem Burgberg. Der Eindruck täusche nicht, sagt Baehr. „Hier sind so viele Fachleute unterwegs wie noch nie.“ Um die sogenannte Mängelbeseitigung gehe es. Um beispielsweise den Fußboden, der zu einer unendlichen Geschichte geworden ist. Spalte taten sich auf zwischen Wand und Belag, Ecken waren unorthodox herausgeschnitten, an manchen Stellen war die neue Belagsherrlichkeit nicht fest mit dem Estrich verbunden. Zwei Firmen hatten sich an das Beseitigen der Schäden gemacht, Schäden auf allen Etagen. „So langsam ist ein Ende in Sicht. Ein gutes Ende“, sagt Baehr.

In den Patientenzimmern gibt es komplett neue Einrichtung

Ein nächster neuralgischer Punkt ergibt sich bei den Übergängen in den Altbau. Die Durchbrüche sind natürlich erfolgt, die Zugänge sind auch ausgebaut, aber plötzlich versperren mächtige Holzplatten den Weg. Einerseits ein Schutz des Altbaus, um den Genesungsprozess der Patienten nicht zu behindern, andererseits auch ein klares Signal. „In den Patientenzimmern des Neubaus beginnen wir mit komplett neuer Einrichtung. Das reicht bis zu den elektrisch zu betreibenden Betten, die zum Standard werden“, so Marianne Baehr. An eine Vermischung sei nicht gedacht. Das einzige, was den Weg vom antiquierten in den modernen Trakt antrete, seien die medizinischen Gebrauchsprodukte, seien Infusionen oder Spritzen.

Teile der neuen Klinik sind sogar schon seit Monaten in Betrieb. Da die kommende Notaufnahme im Übergangsbereich beider Häuser liegt, wurde ein neuer Bereich inzwischen freigegeben, um auch an der Schnittstelle Bauarbeiten zu ermöglichen. Künftig durchlaufen die in der Notaufnahme eintrudelnden Patienten sozusagen eine erste Inaugenscheinnahme. Handelt es sich lediglich um einen minderschweren Fall, gelangen sie gleich in die Sprechstunde eines diensthabenden Allgemeinmediziners. Wen es schwerer getroffen hat, der wird ohne große Umwege einer entsprechenden Klinik-Behandlung zugeführt. „Damit hoffen wir, die Überbelastung der Notaufnahme abzufangen.“

Finanzierung gesichert

Schon vor sechs Jahren war in die Planungen des Krankenhauses ein solcher Mischbereich aufgenommen. Mediziner der Kassenärztlichen Vereinigung stehen in der Regel außerhalb der Öffnungszeiten von Praxen an den Mittwoch- und Freitagnachmittagen sowie an den Wochenenden zur Verfügung.

Mit den rund 7,5 Millionen Euro, die die niedersächsische Landesregierung im Juli freigegeben hat sowie den aufgestockten Beträgen von Stadt und Landkreis Verden sei jetzt die Finanzierung des Neubaus gesichert, sagt Geschäftsführerin Baehr. Zuletzt wurde eine Bausumme von 47 Millionen Euro genannt. Auch für den Umbau des Altbaus, für den zwischenzeitlich schon mal runde 25 Millionen Euro aufgerufen waren, stünden erste Mittel zur Verfügung. „Wir befinden uns in engen Sondierungsgesprächen mit der zuständigen niedersächsischen Landesbehörde“, sagt Baehr. Dort treffe man glücklicherweise auf eine sehr hohe Kompetenz in Sachen Klinik-Ausbauten. Die „wirklich sinnigen Details werden umgesetzt“.

Gleichzeitig wurden die Grundstrukturen des Tags der offenen Tür am 30. September festgezurrt. Geöffnet ist das neue Haus für den Publikumsverkehr von 11 bis 16 Uhr. Auch die neuen OP-Räume können dann besichtigt werden. Angeboten würden Führungen in Dauerschleife, darunter auch spezielle Technikführungen für alle jene, die den neuen Standards von Heizung, Strommanagement oder Digitalisierung etwas genauer auf den Grund gehen wollen.