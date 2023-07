Patenbesuch auf der Verdener Storchenstation

Von: Ronald Klee

Storch Jensson versuchte Pate Jens Meyer zu ignorieren. Storchenmutter Petra Müller erklärte das. © Klee

Ungewohnter Betrieb auf der Storchenstation am Sachsenhain. Wohin sich sonst Touristen oder Vogelkundler verirren, gaben sich drei Tage lang Familien, Paare und einzelne Gäste die Klinke in die Hand.

Verden - Mit einer Urkunde und viel Fachwissen über die schlanken Vögel erwarteten sie Petra Müller und Silke Brünn. Die Storchenmutter und die Schatzmeisterin des Fördervereins zum Schutze des Weißstorches im Landkreis Verden stellten ihnen fünf verwaiste Jungstörche vor und übertrugen ihnen die Patenschaften für sie.

Sieht man von gelegentlichen Besuchen ab, ist das Leben der schwarzweißen Vögel in dem Areal hinter dem kleinen Fachwerkbau am Sachsenhain bewusst beschaulich. Die Störche starten und landen, stolzieren auf ihren langen dünnen Beinen und kommentieren das Geschehen in ihrer Umgebung mit dem Klappern ihrer Schnäbel.

Bei einigen von ihnen haben Beine und Schnäbel noch nicht die typische orange-rote Färbung. Sie sind fleckig oder noch ganz schwarz-braun. Kleinere Vögel hocken noch in den Strohnestern, die ihnen Petra Müller in ausgedienten Traktorreifen eingerichtet hat.

Das Geschlecht ist nicht leicht zu erkennen

Diese oft noch gar nicht richtig befiederten Jungstörche sind das Ziel der Besucher und Petra Müller stellt sie ihnen vor. „Der ist zehn Wochen alt und kommt aus Kirchlinteln“, erklärt sie der siebenjährigen Beke. Die Eltern hätten das Küken aus dem Horst geworfen, erzählt die ehrenamtliche Storchenbetreuerin, und Beke versucht ganz vorsichtig, das Tier zu streicheln. Auch der große Bruder Bix (13) streckt die Hand aus. „Der tut nichts“, beruhigt die Storchenmutter die beiden.

Unterdessen regelt Silke Brünn die Formalitäten. Die Vorstandsvertreterin hat eine Urkunde dabei und übergibt sie Berit und Björn Härthe, den Eltern der beiden jungen Storchenpaten. Der Ring von der Vogelwarte Norderney mit der Nummer 4V972 stimmt und damit hat der Jungstorch offiziell einen Namen. „Biggi Blue“, sagen Bix und Beke, den hätten sie sich ausgedacht. „Wir sind so froh, dass das mit der Patenschaft geklappt hat“, freut sich Mutter Berit.

Ob Biggi wirklich eine Biggi ist, können Petra Müller und Silke Brünn allerdings nicht sagen. Das sei bei Störchen fast nicht zu erkennen. „Das ist anders als bei den meisten Vögeln. Dazu bräuchten wir einen Tierarzt“, sagt Müller. Männchen und Weibchen hätten dieselbe Färbung.

Bald kommen die ersten Flugversuche

Eigentlich hat die Storchenstation in diesem Jahr elf Jungstörche aufnehmen müssen. Einige davon seien verletzt angekommen. So auch Biggi Blue, die einen nicht vollständig entwickelten Flügel hat. „Jetzt muss sie lernen, das auszugleichen“, erklärt Müller den beiden Paten. „Hoffentlich klappt das.“

Ob Bix und Beke ihrem Storch noch einmal wieder so nah kommen werden, ist nicht sicher. Den Grund dafür erkennt der Lutumer Jens Meyer wenig später. „Sein“ Storch, der mit der Ringnummer 4V973, war nämlich gar nicht mehr so zugänglich für die Annäherungsversuche seines Paten wie zuvor Biggi Blue. „Der ist ein paar Tage älter und zeigt schon das Auswilderungsverhalten“, erläutert Petra Müller. Während die jüngeren die Zuwendung gerne annehmen legt dieser Teenager sich auf den Boden und stellt sich tot. Wenig später hat der Besuch aber auch seine Spannung verloren und zum ersten Mal aus dem Nest gehoben und auf den Namen Jensson getauft, stellt er sich auf die unsicheren langen Beine und versucht ein paar Schritte im Gras.

Nicht mehr lange, so berichtet Müller, dann würde er Flugversuche machen und ganz selbstständig werden. „Die kommen dann noch und lassen sich dreimal am Tag füttern, aber Kontakt ist nicht mehr.“ Die kurze Zeit, in der die Küken heranwachsen, ist auch der Grund, warum der Förderverein zum Schutze des Weißstorches nur fünf Patenschaften in diesem Jahr vergibt. „Das waren Terminschwierigkeiten“, nennt Silke Brünn den Grund. Der Verein hätte es unredlich gefunden, drei Patenschaften zu vergeben, wenn es sein könnte, dass der Vogel am nächsten Tag die Flügel ausbreitet und davonfliegt.

Der kleinste Storch für den kleinsten Paten

Der kleinste Storch hat auch den kleinsten Paten bekommen: Es ist der zweijährige Noah-Ferdinand Oelschlägel aus Luttum, der zunächst noch etwas schüchtern Kontakt zu seinem Patenstorch aufnimmt, der von seinen Storcheneltern aus dem Nest in Hagen-Grinden hinauskatapultiert wurde. „Der Name Ferdinand lag einfach nah“, sagt Tante Angela Schnitzler, da Noah-Ferdinand in der Kita Luttum die Storchengruppe besucht.

Die Storchenpatenschaft ist mittlerweile seit Jahren ein Renner. Der Verein hatte sie ins Leben gerufen, um die Kosten für das Futter bestreiten zu können. Die Spende von 50 Euro sei dringend nötig, macht die Schatzmeisterin deutlich. „Es gibt Leute, die sich seit Jahren bewerben und nie Glück haben.“ Etwas Glück ist nämlich nötig, weil die Patenschaften unter den Bewerbern ausgelost werden.

Dieses Glück hatten auch die beiden Brüder Ben (10 Jahre) und Tom (7) Beckmann aus Kirchlinteln. „Ihr“ Storchenkind, die Jungen haben sich für Vicky entschieden, wurde von seinen Eltern aus einem Nest in Luttum hinauskatapultiert. Er hat sich aber wie seine gefiederten Kumpels, die von Storchenmutter Petra Müller liebevoll versorgt und resolut erzogen werden, gut entwickelt. Vicky ist lebhaft und oft hungrig und zeigt keine Anzeichen von Schwäche mehr.

Der letzte der fünf Störche hat gleich eine ganze Schulklasse von Paten. Klassenlehrerin Frauke Lange-Lork hat sie für die künftige Storchenklasse an der Grundschule Fischerhude organisiert. Lange-Lork wählte für den Jungstorch, der aus einem Nest im Landkreis Nienburg stammt, den Namen Adele.

Storchenmutter Petra Müller beschrieb ihr Adele gleich mal als Pausenclown unter den Storchenkindern in ihrer Obhut. Aufgrund eines verletzten Flügels ist es unsicher, ob Adele in einigen Wochen überhaupt den langen Flug in ein Winterquartier antreten wird. nie/kle