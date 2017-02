Pastorin ist „eher von der schnellen Sorte“

v´Verden - Die St.-Andreasgemeinde hat eine neue Pastorin. Bettina Kattwinkel-Hübler hat die Nachfolge des Pastorenehepaares Speer angetreten.

Ihre neue Gemeinde bereitete ihr mit einem bestens besuchten Einführungsgottesdienst einen herzlichen Empfang. Der Kirchenvorstand ist auf jeden Fall schon mal rundum begeistert von der neuen Pastorin.

„Sie ist sehr herzlich, aufgeschlossen und voller Energie. Wir freuen uns“, sagte der Kirchenvorstandsvorsitzende Matthias Langemeier im Anschluss an den Gottesdienst. Gekommen waren zu diesem Anlass auch frühere Weggefährten und vor allem liebgewonnene Freunde. Besonders herzliche Begrüßungen und Glückwünsche gab es für die gebürtige Bremerhavenerin.

Studiert hat Bettina Kattwinkel-Hübler in Hamburg und Göttingen, zuletzt tätig war sie 14 Jahre in der St. Petri-Kirchengemeinde Langen (Landkreis Cuxhaven). Die neuen Herausforderungen in Verden haben die zweifache Mutter gereizt und sie sei bereits sehr angetan von St. Andreas. „Ich bin gespannt auf die Begegnungen auch in den zugehörigen Dörfern“, sagte sie. Der Plan sei, langsam anzukommen, wobei das Langsame so gar nicht ihrem Naturell entspreche. Sie sei eher von der schnellen Sorte.

In der Grünen Straße hat sie mit Mann und ihren beiden jugendlichen Kindern die Pfarrwohnung bezogen. Möglichkeiten zum Kennenlernen der neuen Pastorin gab es bei einem Empfang im Anschluss an den Einführungsgottesdienst.

In das Amt eingeführt wurde sie von Superintendentin Elke Schölper. Es assistierten als frühere Weggefährtinnen der neuen Pastorin Heike Mickmann, Kirchenvorstandsmitglied der St.-Petrigemeinde in Langen, und Gundula Sievert, Schulpastorin in Rinteln. wb