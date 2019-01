Pastoren suchen Musiker

Geistliche brauchen Unterstützung an den Instrumenten während Trauerfeiern

+ Die Verdener Pastoren suchen engagierte Musiker für die Begleitung von Trauerfeiern.

Verden - Kirchliche Veranstaltungen wie Gottesdienste, Trauungen oder Trauerfeiern sind ohne die musikalische Mitgestaltung nicht denkbar, so ist es von den Beteiligten immer wieder zu hören. Insbesondere das Orgel- oder Klavierspiel bei den Trauerfeiern aber bereitet zunehmend Sorgen, wird doch dieser Bereich nahezu ausschließlich durch nebenamtliche Organisten betreut. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Musiker unter anderem aus Altersgründen ihr Amt aufgeben müssen, sodass für die Pastoren immer öfter die Frage entsteht: Wer kann bei der bevorstehenden Trauerfeier die Orgel oder das Klavier spielen? „Dies betrifft in besonderer Weise den Bereich der vier Verdener Stadtgemeinden, darüber hinaus aber auch den gesamten Kirchenkreis“, heißt es in einer Pressemitteilung.