Parkplätze in Verdens Innenstadt auf dem Prüfstand

Von: Katrin Preuß

Gut, wenn es einen Mitarbeiterparkplatz gibt. Wo der nicht mehr ausreicht, ist dann eben Kreativität gefragt. © Preuß

Die Grünen-Fraktion im Verdener Stadtrat beantragt ein Konzept zur Parkraumbewirtschaftung für die Innenstadt. Die Verwaltung geht das nun, macht aber wenig Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung. Es sei „ein sehr komplexes Thema“.

Verden – „Über 3 000 Parkplätze in fußläufiger Entfernung zur Fußgängerzone“, weist die Stadt Verden auf einem Plan der Innenstadt aus. Klingt erst einmal ganz ordentlich. Doch wer mit dem Auto in die Stadt kommt oder hier wohnt und seinen Wagen auf öffentlichem Grund abstellen will, weiß: Die Anzahl reicht nicht aus.

Und so gibt es denn Beschwerden. Über den zunehmenden Suchverkehr rund um die Aller-Weser-Klinik. Über zu wenig Pendler-Parkplätze am Bahnhof. Über ein unzureichendes Angebot an Stellflächen für die Kunden in der Süderstadt.

Im zuständigen Fachbereich für Sicherheit und Ordnung weiß man um die Klagen und hat das Thema Parkraumbewirtschaftung daher auf der Agenda. Darüber hinaus liegt ein entsprechender Antrag der Grünen vor. Quasi als Beschleuniger.

„Die Diskussion darüber, dass wir ein Konzept brauchen, war immer unterschwellig da“, sagte Johanna König, Unterzeichnerin des Antrags, in Erinnerung an die vorangegangene Ratsperiode. „Aber es wurde nie gehandelt.“ Das soll sich nun ändern, war sich auch der Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Marktwesen am Mittwochabend einig.

Eine neue, für den Verkehrsteilnehmer nachvollziehbare Parkraumbewirtschaftung und die Überprüfung der Parkgebühren: Darauf zielt der Antrag der Grünen ab. Bewusst ergebnisoffen formuliert, um eine breite Diskussion zu ermöglichen. Doch die Grünen würden ihrem Ruf nicht gerecht werden, wenn sie sich nicht höhere Parkgebühren wünschten. Johanna König bestätigte das auf Nachfrage. Ebenso wie das Ziel, den Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Indem die Stadt sie attraktiver macht für Radfahrer, Stichwort sichere Stellplätze auch für Lastenräder und E-Bikes. Und über eine „konsequente Parkraumbewirtschaftung“ mit der Ausweitung von Zonen für die Ausgabe von Dauer- und Anwohnerparkausweisen sowie Besucherausweisen. Denn Erfahrungen in anderen Städten hätten gezeigt, dass Berufspendler in stark bewirtschafteten Zonen vermehrt den ÖPNV oder das Rad nutzen würden, heißt es in der Antragsbegründung.

Dass Pendler auf diese Weise zum Umstieg zu bewegen sind – Andrea Wacker (CDU) hatte bei der Aussprache des Ausschusses da so ihre Zweifel. Schließlich sei Verden ein Mittelzentrum innerhalb eines ländlich geprägten Raumes, erinnerte sie daran, dass es Ortschaften gebe, die nur zweimal am Tag von Bussen angesteuert würden. Weiteren Widerspruch gegenüber dem Antrag gab es erst einmal nicht.

Nun ist die Verwaltung am Zug. Der nächste Schritt: eine Darstellung des Ist-Zustandes. „Wo stehen wir?“, diese Fragen wollen Philipp Rohlfing und Patrick Düsselbach schon mal in einer der nächsten Ausschusssitzungen beantworten. Zu klären, wohin die Reise gehen wird und was dabei zu tun ist, wird indes einiges mehr an Zeit in Anspruch nehmen – und vermutlich eine externe Beratung erforderlich machen. „Es ist ein sehr komplexes Thema“, machten Düsselbach und Rohlfing dem Ausschuss deutlich. kp