Parken in Verden: Erst der Tunnel, dann die Palette

Von: Markus Wienken

Park + Ride an der Bahn: Die Palette über sieben Ebenen soll 217 Autos Platz bieten. Einen konkreten Termin für den Baustart gibt es noch nicht. © Markus Wienken

Das neue Parkhaus soll an die Lindhooper Straße heranrücken. Der Bau wird allerdings vermutlich erst Ende der 2020er-Jahre beginnen.

Verden – Die Weichen am Verdener Bahnhof sind gestellt: eine neue Parkpalette soll kommen, gebaut wird auf der Ostseite, auf dem jetzigen Park + Rideplatz, mit Einfahrt von der Lindhooper Straße, mögliche Größenordnung 217 Stellplätze. Wann allerdings, das steht in den Sternen. Denn erst ist die Deutsche Bahn am Zug, baut den neuen Tunnel am Holzmarkt für Fußgänger und Radfahrer. „Das Planfeststellungsverfahren dafür ist angelaufen“, sagt Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün. Ein mögliches Zeitfenster? „Schwer zu sagen“, bleibt Weber vorsichtig.

Die Stadt will sich zumindest rechtzeitig aufstellen, um das Projekt Parkpalette am Bahnhof aus der Schublade sofort auf den Weg bringen zu können. Der Ausschuss für Finanzen hat für das Jahr 2024 schon mal Planungsmittel bewilligt. CDU und SPD hatten sich gemeinsam dafür eingesetzt.

Das Parkhaus an der Bahnhofstraße wird nicht gebaut. Es wird weiterhin ebenerdig geparkt. © Markus Wienken

2,5 Millionen Euro Baukosten - Finanzielle Mittel fehlen noch

Was genau auf dem Standort, neben dem Jugendzentrum hochgezogen werden soll, hat mit den ursprünglichen Plänen auf der gegenüberliegenden Seite, an der Bahnhofstraße, nur noch wenig zu tun. Die Bauweise deutlich einfacher, dazu, verteilt auf sieben Parkdecks, statt 129 nun 217 Stellplätze, pro Platz Herstellungskosten von 11 500 statt 18 900 Euro, so die vorläufigen Berechnungen. Würde die Stadt mit dem Bau unmittelbar loslegen wollen, müsste sie dafür mit insgesamt 2,5 Millionen Euro Baukosten rechnen. „Das Geld ist in dem Umfang derzeit allerdings nicht da“, meldet Kämmerer Andreas Schreiber. Verfügbar wären lediglich circa 1,7 Millionen Euro. Fördergelder gibt es für das neue Projekt bislang nicht.

Allerdings sind es nicht nur fehlende finanzielle Mittel, sondern auch die Fragen, was denn mit dem Tunnel wird und wie viel Platz er braucht, die das Projekt Parkpalette verzögern. Bislang immer wieder Unfallschwerpunkt, soll die Öffnung des Holzmarkttunnels größer werden, um Fußgänger und Radfahrer auf Distanz zu halten. „Der Antrag, die Röhre auf sieben Meter zu verbreitern, ist daher Teil des Planfeststellungsverfahrens der Bahn“, sagt Stephanie Weber. Wie die Bahn die gewünschte Ausdehnung des Tunnels umsetzt, dürfte erst mit Ende des Verfahrens feststehen. Und dann bleibe abzuwarten, ob Verdens Tunnel gleich an der Reihe ist, denn im Rahmen von Alpha-E stünden bei der Bahn eine ganze Reihe von Bauwerken auf der Liste. Noch eine Unwägbarkeit mache es schwer, den Zeitrahmen für das Projekt zuverlässig zu benennen: „Vorher schwer zu sagen, was nach dem Bau der Röhre an Platz für die Palette noch übrig ist und wie dann gebaut werden kann“, so Stephanie Weber. Und dann wagt sie, ohne Gewähr, doch noch eine vorsichtige Einschätzung des Baubeginns für die Palette: „Vielleicht Ende der 20er-Jahre.“

Fördermittel für den Lärmschutz

Bleibt genügend Luft für die Stadt, sich weitere Gedanken über die Umsetzung des Bauvorhabens zu machen. „Dazu gehört auch eine Prüfung und Entscheidung, ob die Parkpalette mit Fördermitteln gebührenfrei oder als rentables Projekt mit Parkgebühren umgesetzt wird“, erklärt Kämmerer Andreas Schreiber. Fördergelder könnten zudem vom Land Niedersachsen fließen. Denn wo in der Innenstadt und an der Bahn dreigeschossig gebaut wird, zahlt das Land seinen Beitrag für den Lärmschutz. Mit einer Parkpalette in entsprechender Höhe dürfte es im Bereich Lönsweg und Alter Borsteler Weg ruhiger werden. Im Bereich der Bahnhofstraße, so eine Idee, sollte zudem für den städtebaulichen Lärmschutz über dem öffentlichen Parkplatz ein zweigeschossiges Bürogebäude entstehen, um die Wohnungen im Bahnhofsviertel vor Bahnlärm zu schützen, wagt Kämmerer Schreiber einen Blick in die Zukunft.

Der Holzmarkttunnel wird breiter, braucht mehr Platz. Wie viel, danach richtet sich der Bau der Parkpalette. © Markus Wienken

Dürfte damit das Parkhaus an der Bahnhofstraße endgültig Geschichte sein, sehen sowohl SPD und CDU mit der Neu-Ausrichtung, wenn auch eher langfristig, eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs: „Insbesondere die Menschen aus den Nachbarkommunen kommen mit dem Auto zum Bahnhof, nutzen Park und Ride“, so Jens Richter (CDU). Ähnlich äußerte sich Özge Kadah (SPD): „Wir wollen, dass mehr Menschen ihr Auto stehen lassen und auf ÖPNV umsteigen.“ Eher skeptisch sehen die Vertreter der Grünen die Millioneninvestition zur Förderung des Autoverkehrs. „Eine Insellösung, uns fehlt die Einbindung in das Stadtentwicklungskonzept“, sieht Klaus Reichmann noch weiteren Gesprächsbedarf. Aber wie es aussieht, bleibt ja noch ein bisschen Zeit.