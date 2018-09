Mann verkauft in der Verdener Innenstadt Parfum-Plagiate

Verden - Ein Mann, der in der Verdener Innenstadt falsche Marken-Parfums verkauft hat, ist der Polizei ins Netz gegangen.

Am Freitagnachmittag erhielten die Beamten der Verdener Polizeiwache einen Hinweis, dass der Mann in der Innenstadt Parfum aus einer Plastiktüte heraus verkaufen wollte. Der Preis sollte dabei deutlich unter dem eigentlichen Wert der Produkte liegen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Der 28-jährige Parfumverkäufer konnte durch die Polizisten angetroffen werden. Bei der Personenkontrolle hatte der Mann zunächst zehn Packungen verschiedenster Parfumprodukte bei sich. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten im Auto des Mannes weitere 75 Packungen sicher.

Bei sämtlichen Produkten dürfte es sich um Plagiate handeln. Gegen den 28-Jährigen wurden ein Strafverfahren eingeleitet.

