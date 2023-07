Panzerfaust im Unterholz bei Hamwiede

Von: Erika Wennhold

Teilen

Die alte Kriegswaffe im Wald: Der Finder hat zum Größenvergleich eine Tasse davorgestellt. © D. Schwarz

Ein Spaziergänger findet beim Spaziergang im Wald eine alte Panzerfaust. Er informiert sofort die Polizei und erhält für sein Verhalten Lob vom Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Landkreis – Alles richtig gemacht hat der Verdener Detlef Schwarz, der am Sonntag im Wald zwischen Neddenaverbergen und Hamwiede unterwegs war und im Unterholz etwas mit Rost überzogenes Metallisches sah. „Das war so eine von Tieren aufgewühlte Stelle, und da ragte etwas heraus.“ Schwarz recherchierte im Internet und und konnte die Form schnell zuordnen. Es war eine Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg. Er überlegte nicht lange und rief die Verdener Polizei, die auch sofort kam, vor Ort aber feststellte, dass sich der Fundort bereits auf Gelände des Heidekreises befand und die Walsroder Polizei informierte. Zu diesem Zeitpunkt war das Ganze nicht mehr Sache der Polizei oder gar des Verdener Spaziergängers, sondern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit Sitz in Hannover. Und von dort aus gab es nur Lob für das Handeln des Spaziergängers. Doris Henke, Leiterin der Unternehmenskommunikation in Hannover: „Wir haben da schon ganz andere Sachen erlebt.“

Während Detlef Schwarz auf die Polizei wartete, machte er lediglich Fotos und stellte eine Espressotasse daneben, um die Größe des möglicherweise gefährlichen Fundes besser darzustellen. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob die Panzerfaust noch scharf war. Ein Polizist schloss zumindest nicht aus, dass eine Sprengung vor Ort erfolgen müsse.

Doch das zu beurteilen, ist ganz allein Sache des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, der eine Weile später im Wald eintraf. Pressesprecherin Henke: „Das war am Ende völlig unspektakulär, eine Standardsituation.“ Nachdem festgestellt worden sei, dass von der Panzerfaust keine Gefahr mehr ausging, hätte der Beseitigungsdienst das verrostete Teil eingesammelt und mitgenommen. Die Pressesprecherin war jedoch total begeistern vom Verhalten des Finders. „Es war vorbildlich, die verrostete Waffe liegenzulassen und die Polizei zu verständigen. So etwas darf man nicht anfassen oder gar einsammeln.“ Im Gespräch mit der Verdener Aller-Zeitung listete sie noch einmal auf, was in solch einem Fall zu tun ist. „Nicht berühren, von der Stelle entfernen, die Polizei oder die Gemeinde beziehungsweise den Landkreis informieren und, wenn möglich, im Internet die Handlungsempfehlungen lesen.“ Henke verweist auf die Internetseite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, auf der zu dem Thema einiges zu finden sei. Zum Beispiel unter „Munitionsfunde und Unfälle durch unerlaubt ‘Schatzsuche’ mit Metalldetektoren und Magnetangeln“. Darin heißt es: „Die Wahrscheinlichkeit in Niedersachsen wie in der gesamten Bundesrepublik im Erdreich auf Munition aus den Weltkriegen zu stoßen, ist auch 75 Jahre nach Kriegsende sehr hoch. Rund 90 Prozent aller Fundmeldungen, die bei der Polizei oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst eingehen, betreffen genau solche Munition oder Munitionsreste. Häufig stellt sich heraus, dass der Finder mit einem Metallsuchgerät oder einer Magnetangel auf ‘Schatzsuche’ war. Was viele nicht wissen: Die Suche mit einem Metalldetektor und das Magnetangeln sind verboten, wenn keine Genehmigung vorliegt. Und es wird gewarnt: „Auch nach über 70 Jahren besteht Lebensgefahr.“

Pressesprecherin Henke nennt ein Beispiel: „Wir haben erlebt, dass Eltern mit zwei Kindern im Auto so etwas in den Kofferraum gepackt und mitgenommen haben. Das ist unverantwortlich und ausgesprochen gefährlich.“ Sogenannte Schatzsucher mit Metalldetektoren müssten sensibilisiert werden, wenn sie im Wald unterwegs sind, weil überall Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnte. Auch dort, wo sich nicht unbedingt Kampfhandlungen ereignet hätten, aber Munition zurückgelassen worden sei.