Pacht sorgt für Aufregung

Landkreis - Die Deutsche Erdöl AG (Dea) sichert sich Flächen im Wasserschutzgebiet Panzenberg in Scharnhorst, da im Bereich der unterirdischen Lagerstätte weitere Gasvolumen vermutet werden. Ein Grundstück neben der bestehenden Erdgasförderstätte Völkersen Z4 wurde vor zwei Jahren von der Dea gekauft. Darüber hatte die VAZ im Juli 2015 berichtet. Die Pacht einer weiteren, daneben liegenden Fläche war erst kürzlich durch einen Eigentümerwechsel bekannt geworden und sorgt jetzt für Aufregung.

Die CDU-Kreistagsfraktion ließ sich am Freitagnachmittag aus erster Hand von ihrem Parteifreund und Landwirt Frank Meyer informieren. Ihm gehört die von der Dea gepachtete Fläche – jedoch erst seit kurzem. Im Zuge des Kaufes hatte er von dem bestehenden Pachtvertrag erfahren.

Daraufhin hatte er Kontakt zur Bürgerinitiative „Walle gegen Gasbohren“ (BI) und einem Berufskollegen in Walle aufgenommen, wie Meyer berichtet. Die BI in Walle hat sich im Dezember 2015 gegründet, nachdem die Dea dort gegenüber einem Landwirt konkretes Interesse an einer Fläche bekundet hatte.

Meyer hat den zwischen dem Vorbesitzer seiner Fläche und der Dea geschlossenen Vertrag mittlerweile gekündigt, ist aber besorgt, ob die Dea ihren Anspruch auf die Fläche anders durchsetzen könnte. Und auch die BI fürchtet, „dass die Kündigung zwar wirksam wird, aber die Dea über eine Grundabtretung, auch als Zwangspacht bezeichnet, den Zugang zu dem Grundstück erzwingen kann.“

Hierzu erklärte Dea-Sprecher Derek Mösche bereits: „Die Erzwingung einer Grundabtretung hinsichtlich des gekündigten Pachtvertrags entspricht nicht dem Geschäftsgebaren der Dea Deutsche Erdoel AG.“

Der Kauf vor zwei Jahren wurde als „Vorratskauf“ deklariert. „Grundstückskäufe dieser Art sind die Voraussetzung für potenzielle Bohrprojekte, mit denen die Dea ihrem Geschäftszweck nachgeht, um Erdgas nachzuweisen und zu fördern“, so Mösche. Doch warum wurde eine weitere Fläche gepachtet? Gegenüber der unserer Zeitung erklärte der vorherige Eigentümer, der seinerzeit den Pachtvertrag mit der Dea geschlossen hatte, dass ihm gegenüber nur von einer Erweiterung der Betriebsfläche gesprochen worden sei.

Es sei eine Art „Pachtvorvertrag“ gewesen. Die Bewirtschaftung sollte solange weiterlaufen bis die Dea die Fläche benötigt. „Eine weitere Bohrung ist damals gar nicht zur Sprache gekommen“, erklärte der Vorbesitzer auf Nachfrage. Das Ganze liege etwa drei Jahre zurück. Erst danach habe er von dem Kauf des zwischen seinem und der jetzigen Betriebsfläche liegenden Grundstücks erfahren. „Und dann brodelte das Thema in Walle hoch“. All das sei aber nicht der Grund für den Verkauf der Fläche gewesen.

Die Bürgerinitiative lädt angesichts der jüngsten Entwicklungen für Mittwoch, 5. April, 19.30 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in das Landhaus Müller in Scharnhorst ein. - wb