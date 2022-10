Ostertor in Verden: Mehr Sicherheit aber weniger Parkplätze

+ © Markus Wienken Blick in die Ostertorstraße Richtung Holzmarkt. Die provisorische Beschilderung wird noch ausgetauscht. Piktogramme sollen zusätzlich die Fahrradstraße „sichtbar“ machen. © Markus Wienken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es wird geradelt auf der neue Fahrradstraße in Verden. Es fehlt aber noch an der Feinabstimmung...Piktogramme, Schilder...Und: es werden noch Parkplätze umgestaltet...

Verden – Das neue Pflaster liegt, die Räder radeln, doch nun geht’s ins Detail. Wie muss es in der Fahrradstraße von Herrlichkeit über Ostertorstraße bis zum Holzmarkt aussehen, damit sie als Fahrradstraße überhaupt zu erkennen ist? Und: Wieviel Farbe muss auf den glatten Sandstein, um deutlich zu machen, wer was darf?

Wo Fahrradstraße drauf steht, da gelten auch die Regeln der entsprechenden Straßenverkehrsordnung. Also hat das Ordnungsamt schon mal Fakten geschaffen, am Eingang der Ostertorstraße, zwischen Wall und Holzmarkt, den Bereich mit einem „Provisorium“ ausgeflaggt. Zwei Schilder, weißes Rad auf blauem Grund, darunter, ganz klar zu lesen, „Fahrradstraße“, will heißen, Radfahrer haben Vorrang, können, in beiden Richtungen, nebeneinander fahren und dürfen von Autos nicht überholt werden. Es gilt Tempo 30. Versteht nicht jeder Autofahrer, gibt Gas und überholt trotzdem. „Wir werden eingangs der Straßen, groß und gut sichtbar, entsprechende Schilder platzieren“, sagt Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün. Gleiches gilt für den Bereich ab Herrlichkeit bis zum Wall.

Dem Gesetzgeber reicht das aus. „Mit der Beschilderung ist offiziell alles geregelt“, sagt Patrick Düsselbach vom städtischen Ordnungsamt. „Es sollte aber noch deutlicher werden“, fügt Düsselbach hinzu. Der Verkehrsteilnehmer braucht es auffällig. Also kommt doch Farbe für mehr Sicherheit ins Spiel. „Das eine oder andere Piktogramm sollte auf das Pflaster, um die Fahrradstraße als solche im weiteren Verlauf zu erkennen“, so Düsselbach.

+ Die Parkplätze in der Ostertorstraße fallen weg. Geplant sind Bänke und der Stellplatz für ein Lastenrad. © Markus Wienken

Die Planer haben aber noch mehr auf ihrem Zettel: Fließen soll der Radverkehr, zügig durch die Stadt kommen, so eine weitere Vorgabe des Fahrradkonzeptes. Eine „eingebaute Vorfahrt“ hat der Radler auf der Route aber nicht. „Es gilt bislang rechts vor links“, sagt Düsselbach. Obere Straße, der Sandberg und die Marienstraße, wer stadtauswärts Richtung Bahnhof auf der Ostertorstraße radelt, der muss die Autos aus den Seitenstraßen von rechts vorlassen. „Eine andere Regelung werden wir, wo notwendig, kennzeichnen müssen“, so Düsselbach.

Wäre damit alles passend und sicher auf der Radroute zwischen Innenstadt und am Holzmarkt? Bleiben die Parkplätze in der Ostertorstraße, im Schatten der Kreissparkasse. Ein Risiko für Radfahrer, die da vorbeifahren, sagen die Verkehrsplaner. „Der Randbereich zu den Parkbuchten müsste daher mit einem Sicherheitsstreifen sichtbar markiert und abgegrenzt sein“, bestätigt Düsselbach. Notwendig dafür wäre ordentlich Farbe auf dem Sandstein. Ein Streifen, Rund 50 bis 100 Zentimeter breit, durchgängig markiert, vom Wall bis zum Holzmarkt. Aber es geht auch anders: „Die Parkplätze fallen, bis auf einen oder zwei, weg, die Fläche wird neu gestaltet“, sagt Rainer Kamermann. War zunächst an Bäume gedacht, machen Leitungen in der Erde dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Nun kommen mehrere Sitzgelegenheiten auf die Fläche. „Kann aber noch etwas dauern, weil es Lieferengpässe gibt“, so Kamermann zum aktuellen Sachstand. Schon zeitnah sollen hingegen zusätzliche Fahrradbügel aufgestellt werden. Außerdem wird ein überdachter Stellplatz für ein Lastenrad gebaut.

Von Markus Wienken