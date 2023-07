Ostertorstraße in Verden knackt Tausendermarke

Von: Heinrich Kracke

Immer noch eine unübersichtliche Gemengelage: Radfahrer erobern auf der Ostertorstraße zwar die Fahrbahn, Fußgängern bleibt der Gehweg, aber Autos und Busse spielen weiterhin eine Rolle. © Kracke

Die Ostertorstraße wurde zur Fahrradstraße umgebaut und wird inzwischen gut genutzt. Und weniger Autos sollen dort inzwischen unterwegs sein.

Verden – Bisher galt der Holzmarkt-Tunnel als das Maß aller Dinge. Mit 1 000 Radlern jeden Tag lag die weit geschwungene, aber schwer einsehbare Anlage am Bahnhof ganz vorn in der Gunst der Pedalritter. Jetzt tut sich Konkurrenz auf. Die Ostertorstraße beginnt, sich in die Herzen der Drahtesel-Freunde zu spielen. Das ergibt eine erste Auswertung der Stadtverwaltung. Demzufolge erreicht die Frequenz zumindest tageweise die Vierstelligkeit. Der Rekordwert stammt vom 2. Juni mit 1 500 Radlern. „Im Schnitt passieren 553 Fahrräder täglich die neue Fahrradstraße“, sagt Stephanie Weber aus dem Rathaus.

Hinter allen statistischen Erhebungen steht die Frage, braucht die Ostertorstraße sowohl an der Einbiegung zum Holzmarkt als auch an der Volksbank einen Poller, der den Durchgangsverkehr verhindert und nur den Busverkehr erlaubt? Oder gewöhnen sich Autofahrer von selbst an das neue Vorrecht für Radfahrer? „Wir führen deshalb Verkehrszählungen durch“, so Weber. Die Politik will nach Vorlage belastbaren Datenmaterials über weitere Maßnahmen entscheiden, vor allem über die Poller.

Offenbar gestaltet es sich als schwierig, das Aufkommen von Autos und Lastwagen auf der Ostertorstraße in ein verlässliches Zahlenwerk zu gießen. Beide Fahrzeug-Kategorien sind auf der neuen Fahrradstraße nicht ausgeschlossen, indes ist nur noch der Anlieger-Verkehr gestattet. Das heißt beispielsweise für die Obere Straße mit mehreren Geschäften und einem Hotel, die Autos dürfen den Bereich im Prinzip nur noch über die Stifthofstraße und den Piepenbrink verlassen, eine Durchfahrt über die frühere Abfahrtstrecke, die Ostertorstraße, sie ist tabu.

Erste Messungen der Stadt führten in die Sackgasse. Mitte März wurde den Ausführungen Webers zufolge eine Woche lang ein digitales Zählwerk installiert, das als sensibel genug gepriesen war, ausschließlich den vierrädrigen Fahrzeugverkehr zu erfassen. „Dieses Zählwerk stellte fest, rund 1 000 Fahrzeuge sollen entgegen der Einbahnstraße auf der Ostertorstraße gefahren sein“, so Weber. „Das ist natürlich überhaupt nicht plausibel.“ Jetzt sei ein weiterer digitaler Zählvorgang geplant, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Gefühlsmäßig habe sich die Lage auf dieser zentralen Strecke aber schon weiterentwickelt. „Die meisten Radler nutzen inzwischen die Fahrbahn“, sagt Weber. Früher hatten sie ausschließlich den kombinierten Geh- und Radweg genutzt, was zu Interessen-Konflikten mit Fußgängern geführt habe. Beobachter wollen zudem festgestellt haben, der Autoverkehr habe ebenfalls nachgelassen. Aber das ist nur so ein Gefühl…

Die circa 460 Meter lange Verbindung zwischen Herrlichkeit und Holzmarkt wurde vergangenen Sommer in drei Abschnitten umgebaut. Für knapp eine halbe Million Euro war das in die Jahre gekommene Kopfsteinpflaster gegen eine fahrradfreundliche, ebene Fläche getauscht worden. Rund die Hälfte der Bausumme stammt aus Fördermitteln.