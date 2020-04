Zu Ostern gerettet

RON WIEBKE BRUNS

VERDEN – Osternester benötigen Feldhasen nicht für ihren Nachwuchs. „Sie benutzen Erdmulden. Dort liegen sie dann oft alleine, aber nicht hilflos“, erklärt Julia Linz von der Wildtierpflegestelle Verden. Die Mütter halten sich in der Nähe auf und versorgen ihre Jungen zwei-, dreimal täglich, weiß sie. Tierfreunde sollten also besser nicht jedes vereinsamt wirkende Häschen aufsammeln, um es zu retten. Manchmal ist aber Hilfe geboten, so wie bei den zwei Mümmelnasen Klopfer und Löffel, die Linz derzeit aufpäppelt.

Statt Erdmulde haben die Häschen zwischenzeitlich einen Welpenlaufstall in der Wildtierpflegestelle bezogen und der scheint Klopfer in den drei Wochen bereits geprägt zu haben. Wenn Julia Linz mit der Milchflasche kommt, erwartet der Hase sie aufrecht stehend und hoppelt ihr entgegen, wenn sie den Stall öffnet.

„Ich hatte noch nie einen so bekloppten Feldhasen“, sagt die Tierschützerin, während Klopfer im Eiltempo die Flasche leert. Wenn sie ihn nicht sofort einsperrt, hoppelt er ihr immer nur hinterher. „Er würde am Liebsten mit aufs Sofa“, ist sie überzeugt. Dabei soll er das alles gar nicht. Ihr Ziel ist immer, ihre Schützlinge wieder auszuwildern.

„Klopfer lag in einer Matschpfütze auf einer Hauptstraße“, berichtet die Verdenerin. Erst sei ein Auto über ihn hingefahren, dann drohte er zu ertrinken. Tierfreunde hatten das gesehen und sie angerufen. 119 Gramm schwer, kaum weniger als ein halbes Paket Butter, wog er bei seinem Einzug. Am dritten Tag sei er fast in ihren Händen gestorben, erinnert sich Linz. „Er war richtig weg.“ Die erfahrene Tierarzthelferin reanimiert ihren Schützling mit Erfolg. „Es dauerte einen halben Tag, bis er sich richtig berappelt hatte“. Seitdem geht es bergauf. Sein Gewicht hat er mehr als verdreifacht.

„Nun geht es zurück ins Bett“, sagt Julia Linz, als die Flasche leer ist. Doch es liegt noch eine Spritze mit Milch bereit. Sie ist für Löffel, der nur minimal größer ist als Klopfer. Für ihn ist die Flasche noch eine Nummer zu groß. „Eine Krähe hat auf ihm rumgehackt“, hätten die Finder berichtet. „Die gehen sonst gleich auf die Augen.“

„Feldhasen sind Nestflüchter. Sie werden mit Fell geboren und flitzen durch die Gegend“, erklärt Linz. Hilfe ist nur geboten, wenn ein Häschen auf der Straße liegt, wenn Blut zu sehen ist, Hund oder Katze es im Maul hatten. Ansonsten gilt: nicht anfassen.