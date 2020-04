Osterbotschaft: Null Neuinfizierte

Die Corona-Lage im Landkreis Verden entspannt sich ganz allmählich weiter. Am sechsten Tag in Folge sanken die Patientenzahlen. Gleichzeitig bestätigte das Gesundheitsamt keine Neuinfizierten. Die Vorbereitungen für ein mögliches Ansteigen der Fallzahlen laufen indes unvermindert fort.

VON HEINRICH KRACKE

Verden/Achim – Alles nur die Ruhe vor dem Sturm, oder tatsächlich schon ein Abklingen? Zum zweiten Male seit Ausbruch der Corona-Krise im Landkreis Verden am 10. März stellte das Gesundheitsamt keinerlei Neuinfektionen fest. Zudem wurden den Angaben zufolge bis zum Donnerstag um 14 Uhr drei Betroffene als genesen aus der häuslichen Quarantäne entlassen. Unverändert befinden sich sechs Menschen in stationärer Behandlung.

Covid-19-Tests weiter rückläufig

Auch im Testzentrum am Kreishaus Verden entspannt sich die Lage. 30 bis 35 Beprobungen seien in der zurückliegenden Woche pro Tag vorgenommen worden, sagt Michael Schmitz von der federführenden Kassenärztlichen Vereinigung Verden. Vor zwei Wochen lagen die täglichen Zahlen noch bei 60 und mehr. Am heutigen Sonnabend sei ein Notbetrieb vorgesehen, über das Osterwochenende schließe das Testzentrum. Dies allerdings nur, wenn es bei den geringer gewordenen Zahlen bleibe. Weiterhin gelte, Tests würden nur auf Anweisung des Hausarztes vorgenommen.

Bei der Versorgung mit Schutzanzügen und Schutzmasken zeichne sich Licht am Ende des Tunnels ab. „Wir haben ein Kontingent aus Bundeszuweisungen erhalten, gleichzeitig kaufen wir am Markt ein“, sagt Schmitz. Kein ganz kostengünstiges Vergnügen. Masken etwa, die vor der Corona-Krise für 40 Cent das Stück zu haben waren, sind jetzt mit fünf Euro zu bezahlen. „Und auch das nur, weil wir im großen Stile einkaufen.“ Hausärzte seien inzwischen mit einem „kleinen Paket Schutzausrüstung“ ausgestattet. In der kommenden Woche solle mit der Versorgung der Fachärzte vom Chirurgen bis zum Augenarzt begonnen werden.

Im Notlazarett 65 Plätze bezugsfertig

Gleichzeitig treibt die Kreisverwaltung die Vorsorge für dramatische Corona-Ausbrüche voran. Das Behelfs-Lazarett im Containerdorf am Kreishaus in Verden sei bezugsfertig und medizinisch-pflegerisch für eine Belegung ausgestattet. Insgesamt 65 Betten stünden dort für die Aufnahme von Coronavirus-Patienten zur Verfügung, die auf Grund ihrer persönlichen Lebensumstände und Hilfebedürftigkeit zwar einer pflegerischen Versorgung, aber keiner umfassenden intensivmedizinischen Behandlung bedürfen. Weitere rund 225 Plätze in den Sporthallen der Berufsbildenden Schulen Verden und 100 Plätze in der Sporthalle in Uphusen seien baulich hergerichtet, blieben aber vorerst in Reserve.

Polizei stoppt Gruppenausfahrt

Die Polizei hat an den vergangenen Tagen weiterhin die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen sowie des Mindestabstands zwischen den Personen kontrolliert. Erneut waren Beamte mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Streifenwagen unterwegs und sind darüber hinaus Hinweisen aus der Bevölkerung auf mögliche Verstöße nachgegangen. Die derzeit nicht zulässige Nutzung von Spielplätzen und Sportanlagen fiel dabei in Einzelfällen leider erneut ins Auge, wie eine Polizei-Sprecherin feststellte. In mehreren Fällen seien zudem Gruppen von mehr als zwei Personen, die nicht alle einem Hausstand angehörten, aufgelöst worden. Hierbei traf die Polizei, wie es weiter hießt, meist auf viel Verständnis. Allerdings mussten auch Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Ein Verstoß gegen den Mindestabstand von 1,5 Metern kann gemäß dem neuen Bußgeldkatalog zum Beispiel von 150 Euro geahndet werden.

Außerdem wurden am Mittwoch drei Jugendliche in Dörverden kontrolliert, die gemeinsam mit ihren Motorrollern unterwegs waren. Allerdings gilt auch bei solchen Touren mit Motorrädern oder Rollern die Personenbeschränkung und dementsprechend sind keine Gruppenausfahrten möglich. Die Kontaktbeschränkung gilt übrigens auch für Personen, die in einem Auto oder in Booten sitzen. Im Übrigen sind die Sportboothäfen in Niedersachsen geschlossen und an öffentlich zugänglichen Anlegern sind die aktuellen Regelungen ebenso zu befolgen.

Mit Blick auf die anstehenden Ostertage appelliert die Polizei erneut, die sozialen Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, die Abstandsregelungen einzuhalten und die Ausbreitung des Virus hierdurch zu verlangsamen. Die Polizei wird auch an den Feiertagen verstärkt präsent sein und bei festgestellten Verstößen konsequent intervenieren.

Weniger Briefe, mehr Pakete

Ein sich deutlich veränderndes Verhalten der Bürger stellen auch die Postzusteller fest. Ein ganz normaler Vormittag in Verden. Eine große Tasche führe er weiterhin mit, sagt der Briefträger mit einem Schmunzeln. Mit dem Fahrrad ist er unterwegs. Viel zu strampeln habe er gegenwärtig nicht. „Es sind deutlich weniger Briefe geworden, die wir zu ihrem Adressaten zu bringen haben.“ Bei den Paketboten sehe es freilich ganz anders aus. „Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich die Zahl der Pakete und Päckchen im Vergleich mit normalen Zeiten verdoppelt.“ Wer es nicht glaubt, muss sich nur die Schlange vor der Post anschauen, die sich zuweilen bildet. Zum Glück ist der Rathausplatz groß genug...