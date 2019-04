Theaterstück von und mit Eva-Maria Admiral im Begegnungszentrum am Plattenberg

Eva-Maria Admiral tritt mit dem Stück „Oskar und die Dame in Rosa“ in Verden auf.

Verden – „Oskar und die Dame in Rosa“ heißt das interaktive Theaterkabarett von und mit Eva-Maria Admiral, das am Samstag, 27. April, 19.30 Uhr, im Gemeinde- und Begegnungszentrum am Plattenberg in Verden gezeigt wird.

„Die renommierte österreichische Schauspielerin Eva-Maria Admiral, die lange Jahre auch zum Ensemble des Wiener Burgtheaters gehörte, lässt uns an ihrer Kunst teilhaben. In dem Bühnenstück nach dem Buch ,Oskar und die Dame in Rosa‘ des Schriftstellers Eric E. Schmitt schlüpft sie im Solo in alle Rollen und identifiziert sich scheinbar mühelos mit den unterschiedlichen Charakteren“, heißt es in der Ankündigung.

Im Zentrum der Handlung steht der zehnjährige Oskar, der nur noch zwölf Tage zu leben hat. Über die schmerzhafte Gewissheit des Sterbens mögen weder Ärzte noch seine Eltern mit ihm reden. Nur seine Betreuerin, die Mama Rosa, hat immer Zeit für seine Fragen, Ängste und Wünsche. Ihre Idee ist einfach: Jeden der zwölf verbleibenden Tage so zu durchleben, als wären es jeweils eigentlich zehn Jahre. Dann blieben dem jungen Oskar noch 120 Jahre.

„Ein schwieriges Thema wird einfühlsam und kraftvoll umgesetzt – auch mit Hoffnung und heiteren Momenten – und hinterlässt einen äußerst starken Eindruck“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Der Einlass beginnt bereits eine Stunde vor der Vorstellung, sprich um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler und Studenten zahlen einen ermäßigten Preis von acht Euro. Karten gibt es im Gemeinde- und Begegnungszentrum am Plattenberg in Verden, in der Classic Tankstelle am Berliner Ring, in der Buchhandlung Heine und auch an der Abendkasse.